Европейский союз достиг соглашения о первом использовании доходов, полученных от замороженных российских активов, и к концу июля на счет Европейской комиссии поступит около 1,4 миллиарда евро, которые будут потрачены на срочную покупку боеприпасов и средств ПВО для Украины.
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Украина получит 1,4 миллиардов евро от доходов с замороженных росактивов
«Это справедливое решение, поскольку Украина получит вооружение за счет прибыли от российских государственных активов, а не только за счет денег налогоплательщиков Европейского союза», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.