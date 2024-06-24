Украина получит 1,4 миллиардов евро от доходов с замороженных росактивов

В конце мая страны-члены Евросоюза утвердили план использования доходов, полученных от замороженных государственных активов России в ЕС, для поддержки Украины.

Европейский союз достиг соглашения о первом использовании доходов, полученных от замороженных российских активов, и к концу июля на счет Европейской комиссии поступит около 1,4 миллиарда евро, которые будут потрачены на срочную покупку боеприпасов и средств ПВО для Украины.