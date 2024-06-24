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Украина получит 1,4 миллиардов евро от доходов с замороженных росактивов

rus.postimees.ee BNS
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В конце мая страны-члены Евросоюза утвердили план использования доходов, полученных от замороженных государственных активов России в ЕС, для поддержки Украины.
В конце мая страны-члены Евросоюза утвердили план использования доходов, полученных от замороженных государственных активов России в ЕС, для поддержки Украины. Фото: Välisministeerium

Европейский союз достиг соглашения о первом использовании доходов, полученных от замороженных российских активов, и к концу июля на счет Европейской комиссии поступит около 1,4 миллиарда евро, которые будут потрачены на срочную покупку боеприпасов и средств ПВО для Украины.

«Это справедливое решение, поскольку Украина получит вооружение за счет прибыли от российских государственных активов, а не только за счет денег налогоплательщиков Европейского союза», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

«Деньги пойдут странам, которые реализуют это решение и смогут немедленно закупить необходимое вооружение для Украины. Это ускоренный путь, чтобы Украина могла отражать ежедневные атаки России и защищать свою энергетическую инфраструктуру и людей», - добавил он.

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