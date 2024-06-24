Иванова ночь: спасатели хвалят спокойствие, полиция фиксирует инциденты

Кризисный менеджер Центра тревоги Янек Муракас подтвердил, что в этом году празднование Ивановой ночи прошло спокойнее, чем ожидалось. Он отметил, что если в прошлом году 22 июня на экстренный номер поступило 3500 звонков за сутки, а 23 июня - уже 4200, то в этом году количество звонков в дни празднования было сопоставимо с обычными летними выходными - чуть более 3000 звонков.