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Иванова ночь: спасатели хвалят спокойствие, полиция фиксирует инциденты

Александра Саарнийт rus.postimees.ee
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Рейд в Кейла.
Рейд в Кейла. Фото: Eero Vabamägi

Для спасателей длинные выходные прошли относительно спокойно, однако полицейским пришлось работать больше чем обычно.

Кризисный менеджер Центра тревоги Янек Муракас подтвердил, что в этом году празднование Ивановой ночи прошло спокойнее, чем ожидалось. Он отметил, что если в прошлом году 22 июня на экстренный номер поступило 3500 звонков за сутки, а 23 июня - уже 4200, то в этом году количество звонков в дни празднования было сопоставимо с обычными летними выходными - чуть более 3000 звонков.

Так как на работу было запланировано намного больше сотрудников, время ожидания на линии экстренной помощи не увеличилось, и, по словам Муракаса, более 90 процентов звонков были приняты в течение десяти секунд.

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