В Латвии в Иванову ночь из приюта для животных украли щенка

Приют для животных в Facebook сообщает, что у них украли шестимесячного щенка женского пола. Собака черная с рыжими пятнами, «волчьего» типа. Также щенок был чипирован.

«Пожалуйста, если вы заметили такую собаку, если ее кто-то пытается продать, подарить и т. д., если с такой собакой кто-то обращается к ветеринару и если у вас есть какая-то информация, то просим сообщить нам и в полицию», - пишет приют.

Вторая беспородная собачка, которая тоже находилась в вольере, пострадала. Есть подозрение, что у нее сломана передняя лапа.

«У собаки и так была суровая жизнь, зачем ей еще эти страдания, доставленные придурками?» - вопрошает приют для животных.