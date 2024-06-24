При пожаре в офисном здании под Москвой погибли люди

Пожар в девятиэтажном здании, которое в первоначальных сообщениях называлось как принадлежащее НИИ «Платан», в подмосковном Фрязино начался около четырех часов дня по московскому времени. Сначала, по сообщению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, огнем были охвачены «пятый по седьмой этаж» здания, а пожару присвоен третий ранг сложности.

Однако площадь возгорания довольно быстро разрасталась. Вскоре пожар охватил с пятого по восьмой этаж здания. Площадь возгорания сначала достигла 4,5 тысячи квадратных метров, а затем увеличилась до пяти тыс кв.м.

Ближе к вечеру агентство ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах сообщило, что четыре этажа здания полностью выгорели.

Кроме того, в ходе тушения огня произошел взрыв, сообщили агентства со ссылкой на МЧС РФ. По данным ТАСС, причиной взрыва стал газовый баллон.

Андрей Воробьев заявил, что на восемь часов вечера по московскому времени «точно известно» о двух погибших, которые в попытке спастись, выпрыгнули из окна. «Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится один человек - мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ», - написал он.

Восемь человек, по предварительным данным, погибли в пожаре, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.