В среду, 26 июня, в Вильянди съедутся любители оперы со всей страны. В этом уютном средневековом городе, раскинувшемся на живописных холмах южной Эстонии, в пятый раз пройдет фестиваль «Летняя опера». В этом году грандиозный ночной концерт посвящен 85-летию со дня рождения легендарного дирижера Эри Класа.
Летняя опера в Вильянди прозвучит под звездой Эри Класа
В создании программы приняли участие бывшие коллеги и ученики маэстро. Благодаря новейшим технологиям под живой оркестр перед зрителями выступят не только современные звезды эстонской оперы, но и гранды оперной сцены минувшего столетия. Одним из сюрпризов для публики станет погружение в будни великого музыканта: гости отправятся в ночной межконтинентальный полет, оказавшись попутчиками дирижера.
Известнейший оперный режиссер Арне Микк рассказал, что Эри Клас был настоящим капитаном театрального лайнера, совершившего увлекательное путешествие по миру с остановками в Москве и Ленинграде, а позднее, с открытием новых возможностей, в Савонлинна, Стокгольме, Осло, Гетеборге и Париже.
«Музыкальные возможности Эри были безграничны. Он чувствовал себя как дома и на репетиции в Большом театре с юными учениками легендарной балерины Галины Улановой, и в Лос-Анжелесе, приветствуя своего давнего кумира Эллу Фицджеральд. Хочется верить, что теплая улыбка незабываемого Солнечного Мальчика будет присутствовать и на концерте в Вильянди», – добавил маэстро Микк.
Добрый коллега Эри Класа, продюсер «Летней оперы» Юри Лейтен убежден, что прекрасное объединяет оперу и Вильянди, а теплые воспоминания о таланте и жизнелюбии легендарного дирижера вознесут настроение публики до небес.
«Благодаря этому фестивалю Вильянди занял достойное место в списке культурных Мекк. "Летнюю оперу" можно поставить в один ряд с берлинским театром под открытым небом Вальдбюне, классическими концертами в венском дворце Шёнбрунн или озерным оперным фестивалем в городе Брегенц на берегу Боденского озера. Тон всему задает классическая музыка», – подытожил Лейтен.
Вильяндиская летняя опера, версия 5.0 – это уже пятый оперный праздник на Певческом поле Вильянди. В этом году грандиозный концерт, приуроченный к 85-летию маэстро Эри Класа, получил название "Pan American Night Flight". Поклонники оперы смогут отправиться в ночной музыкальный полет между континентами, погрузившись в трудовые будни маэстро Эри Класа – в долгие перелеты с партитурами и подготовкой концертов. Его жизнь – это музыка и многочисленные оркестры. За свою долгую творческую историю он успел продирижировать более ста коллективами. Будучи частым гостем в Америке, Эри Клас активно использовал услуги авиакомпании Pan American Air Lines, обожал Америку во всем ее многообразии – от севера до юга, и всегда был готов привезти туда лучшие коллективы из Эстонии.
Эстонский национальный мужской хор (RAM), симфонический оркестр (ERSO), многие солисты и дирижеры Эстонской национальной оперы получили путевку в большой мир музыки благодаря ему.
Программа фестиваля «Летняя опера» в Вильянди состоит из трех отделений. В первом отделении можно будет увидеть постановку "Extraordinarius Regularis – особая история, или история Эри" на музыку Астора Пьяццолы, автор либретто – Андри Лууп. Идею придумал Михаил Герц, который учился мастерству дирижирования у маэстро. В постановке задействован камерный ансамбль под руководством Михаила Герца, а также сопрано Ангелика Клас-Фагерлунд, Сеэпо Сеэман, артисты балета Лаура Мария Розиерс и Сергей Упкин. На инструменте Пьяцоллы – бандонеоне – сыграет Каспар Ульяс.
Во втором отделении зрителей ждет оперный гала-концерт «Париж-Флоренция-Зальцбург». Эти три города ассоциируются с именами знаменитых композиторов Верди, Моцартом и Бизе. В Вильянди благодаря новым технологиям видеокадры выступлений звезд национальной оперы минувшего столетия будут совмещены со звучанием живого оркестра. На сцену выйдет и нынешнее поколение эстонских оперных солистов: сопрано Кристель Пяртна, баритон Райко Раалик и тенор Оливер Куузик.
«Весь Гершвин. Нью-Йорк» – это название третьего отделения. «Рапсодию в стиле блюз» исполнит в сопровождении оркестра яркий и талантливый пианист Йохан Рандвере. В финале «Летней оперы» все солисты представят фрагмент из оперы «Порги и Бесс». Прозвучит и незабываемая музыка "I Got Rhytm" Гершвина, в роли солиста выступит лучший эстонский джазовый кларнетист Меэлис Винд.
В начале третьего отделения Эстонский фонд национальной культуры, создателем и многолетним руководителем которого был Эри Клас, вручит в четвертый раз стипендию им. Эри Класа "Estonicum", посвященную в этом году кинематографу.