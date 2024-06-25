Летняя опера в Вильянди прозвучит под звездой Эри Класа

Вильяндиская летняя опера, версия 5.0 – это уже пятый оперный праздник на Певческом поле Вильянди. В этом году грандиозный концерт, приуроченный к 85-летию маэстро Эри Класа, получил название "Pan American Night Flight". Поклонники оперы смогут отправиться в ночной музыкальный полет между континентами, погрузившись в трудовые будни маэстро Эри Класа – в долгие перелеты с партитурами и подготовкой концертов. Его жизнь – это музыка и многочисленные оркестры. За свою долгую творческую историю он успел продирижировать более ста коллективами. Будучи частым гостем в Америке, Эри Клас активно использовал услуги авиакомпании Pan American Air Lines, обожал Америку во всем ее многообразии – от севера до юга, и всегда был готов привезти туда лучшие коллективы из Эстонии.