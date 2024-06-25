Ведущие теннисисты Эстонии Марк Лаял и Даниил Глинка вновь улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает RusERR.
Эстонские теннисисты улучшили позиции в мировом рейтинге
В обновленной версии рейтинга, опубликованной 14 июня, Лаял поднялся на 4 места и занимает 262-ю строчку.
Вторая ракетка Эстонии Даниил Глинка переместился 425-го на 423-е место.
В тысячу лучших теннисистов мира входит еще один представитель Эстонии - 19-летний Оякяэр поднялся с 917-й на 915-ю позиции.
Во главе рейтинга ATP остался итальянец Янник Синнер.