Эстонские теннисисты улучшили позиции в мировом рейтинге

В обновленной версии рейтинга, опубликованной 14 июня, Лаял поднялся на 4 места и занимает 262-ю строчку.

В тысячу лучших теннисистов мира входит еще один представитель Эстонии - 19-летний Оякяэр поднялся с 917-й на 915-ю позиции.