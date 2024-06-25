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Эстонские теннисисты улучшили позиции в мировом рейтинге

rus.postimees.ee
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Марк Лаял.
Марк Лаял. Фото: Roberta Corradin/IPA Sport / ipa

Ведущие теннисисты Эстонии Марк Лаял и Даниил Глинка вновь улучшили свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает RusERR.

В обновленной версии рейтинга, опубликованной 14 июня, Лаял поднялся на 4 места и занимает 262-ю строчку.

Вторая ракетка Эстонии Даниил Глинка переместился 425-го на 423-е место.

В тысячу лучших теннисистов мира входит еще один представитель Эстонии - 19-летний Оякяэр поднялся с 917-й на 915-ю позиции.

Во главе рейтинга ATP остался итальянец Янник Синнер.

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