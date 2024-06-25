Бывший гонщик F1 выступил на ралли в Бельгии и попал в серьезную аварию

Бывший гонщик формулы Йос Ферстаппен принял участие в ралли Ипр-Вестхук в Бельгии, но был вынужден остановить гонку.

Сначала 52-летнему Ферстаппену пришлось повозиться с пробитым колесом, но он все же смог продолжить гонку. Затем его вновь настигла неудача.

Ферстаппен врезался в дерево, и последствия были крайне разрушительными. ESPN сообщает, что в ДТП, к счастью, никто не пострадал.

На фото видно, что в ходе аварии снесен капот машины.

Jos Verstappen crashed out of the Ypres Rally in Belgium over the weekend 💥



Fortunately nobody was hurt.



(via wrctvitaly/IG) pic.twitter.com/0mgVT2ikLp — ESPN F1 (@ESPNF1) June 24, 2024

В момент аварии Ферстаппен ехал по узкому участку асфальта. Машина врезалась в дерево, затем срикошетила в другое дерево.

Ралли Ипр в Бельгии является частью чемпионата Европы по раллийным гонкам. На этот раз победу одержал француз Стефан Лефевр. Год назад победу праздновал соотечественник Лефевра Адриан Фурмо, известный по классу WRC чемпионата мира по раллийным гонкам.