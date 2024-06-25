Вт, 25.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Бывший гонщик F1 выступил на ралли в Бельгии и попал в серьезную аварию

rus.postimees.ee
Copy
Йос Ферстаппен.
Йос Ферстаппен. Фото: Hasan Bratic

Гонщик Макс Ферстаппен на выходных выиграл испанский этап «Формулы-1», однако его отец провел не такую ​​хорошую гонку.

Бывший гонщик формулы Йос Ферстаппен принял участие в ралли Ипр-Вестхук в Бельгии, но был вынужден остановить гонку.

Сначала 52-летнему Ферстаппену пришлось повозиться с пробитым колесом, но он все же смог продолжить гонку. Затем его вновь настигла неудача.

Ферстаппен врезался в дерево, и последствия были крайне разрушительными. ESPN сообщает, что в ДТП, к счастью, никто не пострадал.

На фото видно, что в ходе аварии снесен капот машины.

В момент аварии Ферстаппен ехал по узкому участку асфальта. Машина врезалась в дерево, затем срикошетила в другое дерево.

Ралли Ипр в Бельгии является частью чемпионата Европы по раллийным гонкам. На этот раз победу одержал француз Стефан Лефевр. Год назад победу праздновал соотечественник Лефевра Адриан Фурмо, известный по классу WRC чемпионата мира по раллийным гонкам.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх