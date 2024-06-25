Когда Украина и Молдова вступят в ЕС?

Она подчеркивает, что сорокалетний опыт вступления стран в Евросоюз показал: реформы важны, понимание кандидатами законодательства ЕС - тоже, однако самое главное - построение доверительных отношений. «Это понимание страной-кандидатом того, как мыслит Брюссель и чего он ожидает, а также доверие Брюсселя к кандидатам, уверенность в том, что они понимают и принимают правила Евросоюза», - уточняет Ахвледиани.

Доверие возникает, когда страна всерьез воспринимает поставленные перед ней задачи и выполняет их, а ЕС, со своей стороны, сдерживает свои обещания - это обоюдный процесс, добавляет эксперт. По ее оценке, между Киевом и Брюсселем столько доверия, сколько возможно во время войны, это не обычные обстоятельства.

Война - главная помеха не только для Украины, но и для Молдовы. Главным вызовом для нее в краткосрочной и среднесрочной перспективе останется экономическая ситуация, прогнозирует евродепутат Мурешан.

«Тот факт, что война идет недалеко от молдавской границы, не способствует инвестициям, особенно иностранным. Пока силы ВСУ удерживают российскую армию далеко от Молдовы, она в безопасности, и инвестиции - тоже. Но в целом в Молдове царит атмосфера неопределенности», - говорит он. Парламентарий призывает ЕС создать гарантийный фонд для частных инвестиций в Молдове, чтобы стимулировать экономический рост и создание рабочих мест.

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