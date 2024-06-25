Колонка Postimees Кавказский котел кипит

Перевод: Ольга Лебедева

В субботу в Дагестане террористы убили, по меньшей мере, 19 человек, включая православного священника, и подожгли синагогу. Неизвестные нападали и на церкви. В понедельник вечером еще никто не взял на себя ответственность за теракт, но, учитывая, что Дагестан является преимущественно мусульманским регионом, почерк нападения указывает на исламистов.

Напомним, тремя месяцами ранее боевики ИГИЛ-К, отделение Исламского государства, атаковали торговый центр «Крокус» в Москве, в результате чего погибло более 140 человек. Тогда Москва попыталась обвинить в произошедшем Украину, но не предоставила никаких доказательств в поддержку обвинения.

Очевидно, что исламские террористы используют украинскую войну в России, где большое количество войск было переброшено на фронт, и там, где безопасность должны обеспечивать военные и стражи порядка, царит беззаконие. К тому же исламисты не глупы - если в Европе больше внимания и ресурсов будет направлено, например, на чемпионат Европы по футболу или ожидающиеся в Париже олимпийские игры, то атаки проще проводить в России, которая заявила о подавлении восстаний исламских боевиков еще в 2017 году.