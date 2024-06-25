После теракта в Дагестане становится все более актуальным вопрос, насколько Россия может контролировать свою территорию и каким будет будущее российского Кавказа.
Колонка Postimees ⟩ Кавказский котел кипит
Перевод: Ольга Лебедева
В субботу в Дагестане террористы убили, по меньшей мере, 19 человек, включая православного священника, и подожгли синагогу. Неизвестные нападали и на церкви. В понедельник вечером еще никто не взял на себя ответственность за теракт, но, учитывая, что Дагестан является преимущественно мусульманским регионом, почерк нападения указывает на исламистов.
Напомним, тремя месяцами ранее боевики ИГИЛ-К, отделение Исламского государства, атаковали торговый центр «Крокус» в Москве, в результате чего погибло более 140 человек. Тогда Москва попыталась обвинить в произошедшем Украину, но не предоставила никаких доказательств в поддержку обвинения.
Очевидно, что исламские террористы используют украинскую войну в России, где большое количество войск было переброшено на фронт, и там, где безопасность должны обеспечивать военные и стражи порядка, царит беззаконие. К тому же исламисты не глупы - если в Европе больше внимания и ресурсов будет направлено, например, на чемпионат Европы по футболу или ожидающиеся в Париже олимпийские игры, то атаки проще проводить в России, которая заявила о подавлении восстаний исламских боевиков еще в 2017 году.
Более широкий вопрос заключается в том, насколько Россия вообще сможет контролировать Кавказ, если принять во внимание предположения о неизлечимой болезни чеченского лидера Рамзана Кадырова. Кадыров правил Чечней с одобрения российского лидера Владимира Путина, как если бы это было его собственное феодальное поместье, но когда его не станет, Чечня, скорее всего, тоже выйдет из-под контроля.
На протяжении веков Россия пыталась контролировать Кавказ, но с переменным успехом. Вторая чеченская война 1999-2009 годов подготовила почву для известности Путина как лидера России, но Россия также вложила огромные ресурсы в Чечню. Путин, обещавший мочить террористов в сортире, на самом деле должен подумать, сможет ли он управлять Кавказом железной рукой. Точно так же, как он надеялся это делать в Украине.
Усиление исламского терроризма в России создает сложную ситуацию для Эстонии и ее западных союзников. С одной стороны, ослабление и неспособность России навести порядок на своей территории приветствуются, но с другой стороны, слабость России в сдерживании исламского терроризма также дает положительный импульс исламским террористам. В случае успеха в России последние могут попытаться организовать теракты и в Европе, как, к сожалению, это случалось и ранее. Однако террористические атаки - это вода для экстремистов всех видов, которые пытаются укрепить дружеские отношения с Россией под знаменем борьбы с терроризмом.
Поэтому Эстония должна и дальше расширять антитеррористическое сотрудничество с западными союзниками, по возможности привлекая и третьи страны. Пусть наше основное внимание по-прежнему будет сосредоточено на войне в Украине, но исламский терроризм в России - это тоже то, за чем следует следить и делать из этого собственные выводы.