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Фотоновость Земляника и лисички манят жителей Эстонии в лес

Айвар Аотяхт
, репортер
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Земляника придает июню красок.
Земляника придает июню красок. Фото: Rita Bergmann

В последнее время погода радовала как дождями, так и солнцем, а это значит, что до новой волны жары у каждого есть хорошая возможность собрать в лесу землянику и лисички.

«Накануне Иванова дня я пошла в лес, чтобы посмотреть, что принесло с собой начало лета, - рассказала проживающая в районе Каркси Рита Бергманн. - Этот год странный. Лето только началось, а сезон земляники уже подходит к концу. Вырубка была усыпана спелыми ягодами, но самые красивые и крупные из них уже кое-где подсохли. С другой стороны, ягоды были слегка повреждены недавним дождем».

По ее словам, грибной сезон также набирает силу, другое дело, что ожидающаяся жара затормозит процесс. В любом случае, рассчитывать на большой урожай не стоит. «Поскольку в нашем районе дождей все-таки было мало, грибов особо не наблюдается, - сказала Бергманн. - Но в одном месте я все-таки нашла лисички нормального размера».

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