Фотоновость Земляника и лисички манят жителей Эстонии в лес

«Накануне Иванова дня я пошла в лес, чтобы посмотреть, что принесло с собой начало лета, - рассказала проживающая в районе Каркси Рита Бергманн. - Этот год странный. Лето только началось, а сезон земляники уже подходит к концу. Вырубка была усыпана спелыми ягодами, но самые красивые и крупные из них уже кое-где подсохли. С другой стороны, ягоды были слегка повреждены недавним дождем».