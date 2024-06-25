ОТ ПОЛИТОЛОГА Дети, бегущие от войны: вызовы, с которыми непросто справиться

Мы, взрослые, хоть немного, но уже владеем навыками стрессоустойчивости, адаптивности и умением решать непростые ситуации. Но все эти моменты усложняют и замедляют процесс адаптации детей и не дают возможности перейти к процессу интеграции.

И снова про языковой барьер

«Некоторые учителя в школе говорят, что украинские дети - тупые. Думают, что, если говорить это на эстонском, то мы не понимаем. Да, я неправильно поняла задание и сделала не так, как нужно. Я не все фразы на эстонском понимаю. Одноклассники задание не спешат переводить, зато то, что мы - тупые, часто повторяют», - это слова тринадцатилетней ученицы. Что на самом деле было сказано учителем - история темная, но важно, что в этой истории ярко виден ворох проблем, связанный с языковым барьером: то, что ребенок не всегда понимает учителя, когда тот говорит на эстонском, и что из-за этого ребенок хуже учится, хотя может даже и иметь необходимые знания.

Часто, когда ученик молчит или неправильно отвечает, со стороны не очевидна причина: языковой барьер, уровень образования или интеллектуальные способности. Учителям при этом необходимо оценить уровень знаний ребенка, и от этого никуда не деться. Не все понимают, что языковое погружение занимает время, этот процесс требует терпения как со стороны учителей, так и со стороны самих детей.