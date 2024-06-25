За последние два года Эстония сделала очень много, чтобы помочь в адаптации и интеграции детям военных беженцев из Украины. Но сложности все равно есть, и их немало. Про это говорят как сами ученики и их родители, так и учителя, воспитатели. Как считает психолог Наталья Чепорнюк, для того, чтобы дети сумели справиться с разнообразными и сильными стрессами, детской психике нужна поддержка. С этим могут помочь юным украинцам не только специалисты-психологи, но и просто вовлеченные в их ситуацию взрослые.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Дети, бегущие от войны: вызовы, с которыми непросто справиться
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Один из моих юных клиентов во время консультации сравнил процесс адаптации в Эстонии с компьютерной игрой. «Как только ты проходишь один уровень, следующий обязательно окажется тяжелее. Вот поначалу, как мы приехали, нужно было найти квартиру, обзавестись базовыми вещами, потом найти школу, понять, что, где и как, найти друзей. А с каждым месяцем в школе требования все выше. И эстонский язык - это круче, чем на финальном уровне убить самого главного босса!».
При этом основные проблемы адаптации детей связаны с другой системой образования и соцзащиты, социальной интеграцией, языковым барьером, адаптацией к новой культуре и психологическим здоровьем.
Вызовы в системе образования
Уже не раз писали и говорили о том, что из-за большого количества учеников-беженцев, а также в свете реформ, обострилась проблема нехватки и перегруженности специалистов в сфере образования Эстонии. Украинские дети, приехавшие из разных городов и сел своей родины, имеют очень разный уровень образования. Вследствие чего на эстонских учителей ложится дополнительная нагрузка еще и в помощи в заполнении определенных пробелов в знаниях, на что учебный процесс, откровенно говоря, не рассчитан.
А ведь кроме сложностей, вытекающих из различий в украинской и эстонской системах образования, учителя и воспитатели столкнулись с последствиями пережитого детьми стресса: повышенная тревожность и пугливость, истерики, приступы злости, проявления ПТСР, депрессии, прогулы, постоянные болезни - это далеко не полный перечень того, что переживают дети-беженцы, и что ложится на плечи не только родителей, но и учителей. Как следствие - выгорание специалистов в сфере образования выглядит очень закономерным.
Это некоторые из основных проблем, но далеко не все. Говоря о вызовах, очень важно смотреть на них не только с точки зрения эстонских специалистов, но и глазами самих детей.
Выстроить среду для общения - это необходимость для нормального развития ребенка.
Об этом редко говорят учителя, но часто жалуются дети в кабинете психолога: буллинг и проблемы социализации. На самом деле, кроме последствий боевых действий, детской психики приходится справляться еще и со стрессом, связанным с переездом и адаптацией к новой среде. Все мы знаем, как тяжело ребенку привыкнуть к новой школе или переезду в другой город, что уж говорить про другую страну, где другой язык и культура, пусть даже немного близкая к украинской.
Дети, особенно подростки, активно осваивают навыки общения и построение отношений, социализация - это необходимость, а не привилегия, как думают некоторые родители. Многие украинские дети говорили о похожей проблеме: со мной не разговаривают в классе. На уроках - да, но перемены для меня - настоящий кошмар.
Не всегда в таких случаях речь идет о намеренной травле (хотя и такие ситуации не редкость); иногда это следствие языкового, культурного барьера или групповой динамики в самом классе. Но представьте себе на секунду, как бы вы чувствовали себя, если бы месяцами никто не проронил вам и одного хорошего слова, так, будто вы пустое место. Или того хуже: отношение как к чужаку.
Мы, взрослые, хоть немного, но уже владеем навыками стрессоустойчивости, адаптивности и умением решать непростые ситуации. Но все эти моменты усложняют и замедляют процесс адаптации детей и не дают возможности перейти к процессу интеграции.
И снова про языковой барьер
«Некоторые учителя в школе говорят, что украинские дети - тупые. Думают, что, если говорить это на эстонском, то мы не понимаем. Да, я неправильно поняла задание и сделала не так, как нужно. Я не все фразы на эстонском понимаю. Одноклассники задание не спешат переводить, зато то, что мы - тупые, часто повторяют», - это слова тринадцатилетней ученицы. Что на самом деле было сказано учителем - история темная, но важно, что в этой истории ярко виден ворох проблем, связанный с языковым барьером: то, что ребенок не всегда понимает учителя, когда тот говорит на эстонском, и что из-за этого ребенок хуже учится, хотя может даже и иметь необходимые знания.
Часто, когда ученик молчит или неправильно отвечает, со стороны не очевидна причина: языковой барьер, уровень образования или интеллектуальные способности. Учителям при этом необходимо оценить уровень знаний ребенка, и от этого никуда не деться. Не все понимают, что языковое погружение занимает время, этот процесс требует терпения как со стороны учителей, так и со стороны самих детей.
Терпение по отношению к себе, поддержка и понимание от окружающих не дадут ребенку опустить руки, снизить мотивацию в изучении языка и включиться в сопротивление к адаптации. К сожалению, с выгоранием и сопротивлением в изучении эстонского сейчас к психологам обращается много родителей и детей.
Психологическое здоровье
Все это подводит нас к еще одному вызову, для меня как психолога особенно актуальному. В связи с тем, что многие военные беженцы столкнулись со стрессом такой силы, что организм дает сбой, огромная потребность возникла в специалистах в сфере медицины и психологической поддержки. Количество обращений к семейным врачам, психологам и психиатрам касательно украинских детей-беженцев не уменьшается. А нехватка кадров становится ощутимой для любого, что хочет записаться к специалисту и вынужден ожидать своей очереди по несколько месяцев.
«Я наконец-то попала к сестре душевного здоровья через пять месяцев после записи. Пришла - а она по-русски очень плохо говорит. Так и не поняли друг друга толком. И зачем я записывалась?», - это слова девочки-подростка, у которой было уже две попытки суицида. И ведь специалисты стараются разобраться, сделать все возможное и даже больше, но есть объективные ограничения, такие как языковой барьер и перегруженность системы.
А ведь кроме уже описанных проблем, дети сталкиваются еще и с внутренними конфликтами, желанием вернуться домой и необходимостью жить в Эстонии, моральным истощением от постоянного стресса, конфликтами со сверстниками и родителями. Чтобы справиться с разнообразным и сильным стрессом, детской психике нужна поддержка. С этим украинцам могут помочь не только специалисты-психологи, но и вовлеченные взрослые.
Несколько важных правил
Есть несколько простых правил, которыми может руководствоваться взрослый при общении с детьми.
1. Презумпция невиновности. Даже у правонарушителей есть это право, давайте не будем забирать его у детей. Право быть выслушанным, право объяснить свои сложности до того, как оценивать. Дайте немного пространства и обеспечьте поддержку, возможность чем-то поделиться. Не перебивайте, проявите внимание невербально.
2. Поддерживайте. Даже если проблема ребенка вам не кажется проблемой, не обесценивайте ее. Даже если то, о чем говорит ребенок, расходится с вашим мнением. Критиковать легко, быть опорой - сложнее. Воздержитесь от осуждения, не пытайтесь пристыдить ребенка или повоспитывать.
3. Проявите уважение. Часто взрослые забывают, что уважения заслуживают не только взрослые, но и дети. Уважение личного пространства - это не касаться без разрешения, выслушать, не перебивая и не предоставляя «ценных советов». Уважение - это не критиковать и не оценивать слова, эмоции, действия. Уважение - это спросить перед тем, как что-нибудь дать или взять. Уважение - это расположиться в пространстве так, чтобы быть на одном уровне, если нужно - присесть.
4. Уважать, однако помнить, что перед вами - ребенок. Умения и навыки формируются постепенно, и что-то ребенку может быть еще не по силам, и это – ОК. Умение не конфликтовать и выдерживать стресс - именно навык, и если он еще не приобретен, причины тому - не лень или «некультурность».
Выводы
Адаптация и интеграция детей-беженцев из Украины - это двусторонний вызов, требующий сверхусилий как со стороны детей и их родителей/опекунов, так и со стороны Эстонии, специалистов системы образования, соцзащиты и здравоохранения. Мы оказались в непростых условиях, и только эффективная работа и сотрудничество всех заинтересованных сторон поможет детям пройти квест адаптации. Именно умение смотреть на проблему глазами всех участников ситуации помогает увидеть ее решение.