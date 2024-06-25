«Балтийская мануфактура» начала преображаться: сначала снесут советские пристройки

Основанная в 1898 году «Балтийская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура» сыграла важную роль в истории промышленности Эстонии. Это было одно из крупнейших предприятий Таллинна и до сих пор является одним из важнейших архитектурных памятников. Здание фабрики длиной 234 метра является самым большим историческим каменным зданием в Таллинне. Во время Второй мировой войны здание «Балтийской мануфактуры» сильно пострадало, но было восстановлено, а позже к нему было сделано несколько пристроек.

Фабрику закрыли в 2005 году, когда было демонтировано оборудование. С тех пор в бывших цехах «Балтийской мануфактуры» проходят спектакли, выставки, концерты и экскурсии.

Историческое здание очистят от пристроек из силикатного кирпича. Фото: Мартин Сиплане.

Сейчас компания Hepsor, застройщик квартала Мануфактуури, приступила к демонтажу пристроек советского времени из силикатного кирпича. Охраняемый государством памятник архитектуры будет восстановлен в первоначальном виде, для этого строения из красного кирпича и известняка будут сохранены и реставрированы.

«Ценные исторические объекты важно сохранять, однако промышленное назначение данной недвижимости утрачено, поэтому мы изменим целевое предназначение здания и возведем здесь самые современные и высококачественные жилые дома и коммерческие помещения. Таким образом, мы вдохнем новую жизнь в пустующие долгое время строения и придадим этой части Пыхья-Таллинна совершенно новый облик», - сказал региональный руководитель Hepsor Eesti Михкель Мягер.

Снос пристроек на «Балтийской мануфактуре». Фото: Мартин Сиплане.

«Никогда раньше такое огромное историческое здание не превращалось в инновационное жилье. Это словно прыжок из прошлого в будущее, потому что задумано множество экологически чистых решений, которые до сих пор использовались в жилых домах минимально», - добавил Мягер.

Так будет выглядеть квартал Мануфактуури. Фото: Hestor / Kadarik Tüür Arhitektid

По словам архитектора проекта Михкеля Тюйра, в квартале сохранится индустриальная атмосфера и он будет интегрирован в современное городское пространство.

Развитием квартала Мануфактуури компания Hepsor занимается вместе со своим многолетним партнером Tolaram Grup. Авторами архитектурного и ландшафтного проектов является бюро Kadarik Tüür Arhitektid, а дизайнерские решения интерьеров разработали Рауль Кальво и Хелен Оя.