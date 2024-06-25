Трамп остановит помощь Украине, если она не начнет переговоры с Россией

План прекращения войны России с Украиной предусматривает отказ от увеличения военной помощи Вашингтона Киеву, если украинские власти не начнут переговоры с Москвой. Об этом со ссылкой на «ключевых» советников Дональда Трампа сообщает 25 июня Reuters. План может быть реализован в случае победы Трампа на выборах президента США в ноябре.

«Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет", - заявил соавтор плана Фред Фляйц. - И вы говорите Путину: "Ты должен сесть за стол переговоров, а если не сядешь за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя"».

«В то же время Соединенные Штаты предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины», - заявил один из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

Фред Фляйц, который вместе с Келлогом был руководителем штабов Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, отмечает, что линия разграничения на фронте останется той, какой она будет на момент начала переговоров.

«Нас беспокоит то, что это превратилось в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей», - добавил Фляйц.