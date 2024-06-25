Сразу два ключевых советника кандидата от Республиканской партии в президенты США подготовили для Трампа план прекращения войны в Украине. Он предусматривает отказ от военной поддержки Киева, если не начнутся переговоры с Москвой, сообщает Reuters. Схему уже прокомментировали в Кремле.
Трамп остановит помощь Украине, если она не начнет переговоры с Россией
План прекращения войны России с Украиной предусматривает отказ от увеличения военной помощи Вашингтона Киеву, если украинские власти не начнут переговоры с Москвой. Об этом со ссылкой на «ключевых» советников Дональда Трампа сообщает 25 июня Reuters. План может быть реализован в случае победы Трампа на выборах президента США в ноябре.
«Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет", - заявил соавтор плана Фред Фляйц. - И вы говорите Путину: "Ты должен сесть за стол переговоров, а если не сядешь за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя"».
«В то же время Соединенные Штаты предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины», - заявил один из советников Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.
Фред Фляйц, который вместе с Келлогом был руководителем штабов Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, отмечает, что линия разграничения на фронте останется той, какой она будет на момент начала переговоров.
«Нас беспокоит то, что это превратилось в войну на истощение, которая убьет целое поколение молодых людей», - добавил Фляйц.
Советники Трампа полагают, что Москву уговорят сесть за стол переговоров, если обещание членства Украины в НАТО будет отложено на длительный период.
Трамп положительно отреагировал на план своих советников, уточнил Фляйц. Впрочем, в предвыборном штабе Трампа эту информацию подтверждать не стали.
«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», - оперативно прокомментировал публикацию Reuters путинский пресс-секретарь. В Кремле уточнили, что не знают, «о каком плане идет речь и что в нем прописано».
Ранее Путин заявил, что готов к переговорам, если Киев откажется от уже оккупированных районов Украины и выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры возможны в случае деоккупации всей территории Украины, включая Крым.
На прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп впервые за многие месяцы уступил Джозефу Байдену в опросах общественного мнения. По данным опроса прореспубликанского телеканала Fox News, который был проведен с 14 по 17 июня, разрыв в пользу Байдена составил 2 п. п.: 50% против 48%.