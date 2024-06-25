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Студенты уже ищут жилье: обзор съемных квартир в Тарту по ценам и районам

rus.postimees.ee
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Тарту. Снимок иллюстративный.
Тарту. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В начале лета рынок съемного жилья в Тарту начинает накаляться: студенты и их родители приступили к поиску съемных квартир, ведь мест в университетских общежитиях не хватает, а многим студентам в принципе не подходит общежитский уклад жизни. 

Перевод: Вера Копти

Портал недвижимости City24.ee проанализировал свои предложения по аренде в Тарту и выявил следующие тенденции по районам по состоянию на 20 июня:

Предложения съемного жилья в Тарту.
Предложения съемного жилья в Тарту. Фото: City24

В статистику не вошли районы Квиссенталь, Маарьямыйза и Ихасте, так как во время сбора данных на портале City24 предложения о сдаче внаем отсутствовали. 

Наибольшее количество съемных квартир находится в центре Тарту, и, разумеется, средние цены на аренду там самые высокие – 14 евро за квадратный метр.

По количеству предложений наибольшая вероятность найти студенческую квартиру по-прежнему в Аннелинне и Карловой. В других районах предложений меньше, и это несколько искажает среднюю цену квадратного метра.

По состоянию на 20 июня средняя цена квадратного метра съемной квартиры в Тарту составляла 11,8 евро, более дешевые объекты можно найти в большинстве районов города.

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