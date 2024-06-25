Число атак российской армии на фронтах вчера еще сильнее возросло, и это был один из самых напряженных дней войны.

На харьковском направлении российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции. В городе Белгород произошла атака беспилотника и крупный взрыв. Местный губернатор сообщил о шести атаках дронов и повреждениях жилых домов. Признаков активности российской ПВО не было.

В районе Сватово и Сверодецка наступление российской армии продолжается в направлении Купянска, хотя оно и потеряло на этом участке интенсивность. Наступление россиян в направлении Лимана и Северск было очень активным. Сообщений об устойчивом продвижении российских частей нет.

В районе Бахмута продолжаются атаки российской армии на город Часов Яр, но безрезультатно. Атаки южнее, в направлении города Торецк, также не принесли успеха.

Важнейшее наступление российской армии по-прежнему происходит в направлении города Покровск. Также со вчерашнего дня появляются сообщения о незначительных улучшениях позиций российских частей. Конечно, в течение длительного периода времени даже такой постоянный небольшой прогресс может стать опасным. Южнее бои продолжаются в районе Красногоровки. Вчера существенных изменений не произошло. Вчера же российская армия атаковала Покровск баллистической ракетой «Искандер-М». В результате погибли 5 мирных жителей и более 40 получили ранения.

Бои на Южном фронте сейчас не очень напряженные. Российская армия наиболее серьезно пыталась атаковать в районе населенного пункта Урожайное, но результатов не добилась. Атаки российских частей на восточном берегу Днепра продолжаются безрезультатно. В российских СМИ циркулирует информация о том, что в результате украинского авиаудара в Крыму в ночь на 24 июня в районе аэродрома Саки были уничтожены две пусковые установки С-400 и одна пусковая установка С-300. Украинские источники не прокомментировали эту информацию.

Вчера президент Украины сменил оперативного руководителя ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содола, на место которого был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Среди частей, сражавшихся на украинском фронте, были и недовольные генералом Содолом. Начальник штаба бригады «Азов» обратился с просьбой расследовать действия генерала Содола в связи с большими потерями живой силы. Генерал Гнатов как руководил обороной Бахмута, так и командовал войсками на Южном фронте.