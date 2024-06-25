Вчера утром российская армия атаковала Одессу двумя крылатыми ракетами «Искандер-К». Одна из ракет была уничтожена силами ПВО Украины, а вторая поразила объект гражданской инфраструктуры и вызвала массовый пожар. Как пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс, позже украинские СМИ сообщили, что ракетный обстрел пришелся на складской комплекс одной торговой компании, где никогда не базировалась военная техника.
РАЙНЕР САКС ⟩ Москве и Пекину при каждой возможности надо напоминать, что Крым является территорией Украины (3)
Вчера глава КНР встретился с президентом Польши, находящимся с визитом в Китае. На встречек китайский лидер заявил, что Пекин ищет решение украинского кризиса собственным путем. Выступление, выдержанное в многословной бюрократической манере, можно резюмировать простым образом: позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась и он не намерен присоединяться к процессу недавней мирной конференции в Швейцарии. КНР также продолжает прежним образом поддерживать Россию.
Обсуждения удара в Севастополе
В течение вчерашнего дня российские социальные сети продолжали обсуждать предполагаемую ракетную атаку ATACMS в Севастополе. Официальные российские СМИ утверждают, что эта ракета попала в пляж, где находились отдыхающие, и некоторые из них погибли. Россия попыталась усилить эту проблему в американских СМИ и использовать ее для выражения официального протеста США. До сих пор не было представлено никаких доказательств того, что взрыв в этом районе был вызван ракетой ATACMS. Российские блогеры также сомневаются в этом.
России важно оказать давление на США, поскольку в российских социальных сетях можно заметить еще один поток информации, свидетельствующий о недовольстве деятельностью ПВО российской армии. В ответ на обвинения России представитель Госдепартамента США конкретно заявил, что Крым является частью территории Украины, и что Украина получает оружие от США для защиты своей территории. Кроме того, Россия может закончить всю эту историю, выведя свои войска с оккупированных территорий. Очень хорошее краткое и исчерпывающее изложение ситуации, о котором России и КНР следует напоминать при каждой возможности.
Пожар в Подмосквье
Крупнейший пожар произошел в научно-исследовательском институте военно-промышленного комплекса в подмосковном поселке Фрязино. Известно, что это учреждение занимается как разработкой, так и производством более сложной электронной техники для нужд российской армии, которая в основном используется в самолетах, различных ракетах и средствах радиоэлектронной борьбы.
По данным российских информационных каналов, в результате пожара погибли восемь человек. Причина пожара неизвестна, однако в российских соцсетях есть данные о том, что на шестом этаже здания произошел взрыв, после чего огонь распространился по всему зданию. В последние два года пожары на аналогичных предприятиях ВПК Росиии участились.
Вчера российские СМИ сообщили о взрывах на военном аэродроме Бутурлиновский под Воронежем (в южном направлении от Москвы; это область, граничащая с северо-восточной частью Украины). По предварительной информации, это был удар крылатой ракетой. Практически единственной возможностью для этого является некий тип ракеты, разработанный самой Украиной.
По данным украинских СМИ, вчера впервые был атакован ракетами HIMARS объект в Курской области, в приграничных с Украиной районах. По официальным российским сообщениям, в атаке участвовали две такие ракеты, обе из которых были уничтожены российской ПВО. Однако падающие обломки ракеты разрушили здания пограничной службы местного управления ФСБ в городе Суджа. У российских чиновников получается звучать иронично, когда они готовят официальные заявления.
Положение на поле боя
Число атак российской армии на фронтах вчера еще сильнее возросло, и это был один из самых напряженных дней войны.
На харьковском направлении российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции. В городе Белгород произошла атака беспилотника и крупный взрыв. Местный губернатор сообщил о шести атаках дронов и повреждениях жилых домов. Признаков активности российской ПВО не было.
В районе Сватово и Сверодецка наступление российской армии продолжается в направлении Купянска, хотя оно и потеряло на этом участке интенсивность. Наступление россиян в направлении Лимана и Северск было очень активным. Сообщений об устойчивом продвижении российских частей нет.
В районе Бахмута продолжаются атаки российской армии на город Часов Яр, но безрезультатно. Атаки южнее, в направлении города Торецк, также не принесли успеха.
Важнейшее наступление российской армии по-прежнему происходит в направлении города Покровск. Также со вчерашнего дня появляются сообщения о незначительных улучшениях позиций российских частей. Конечно, в течение длительного периода времени даже такой постоянный небольшой прогресс может стать опасным. Южнее бои продолжаются в районе Красногоровки. Вчера существенных изменений не произошло. Вчера же российская армия атаковала Покровск баллистической ракетой «Искандер-М». В результате погибли 5 мирных жителей и более 40 получили ранения.
Бои на Южном фронте сейчас не очень напряженные. Российская армия наиболее серьезно пыталась атаковать в районе населенного пункта Урожайное, но результатов не добилась. Атаки российских частей на восточном берегу Днепра продолжаются безрезультатно. В российских СМИ циркулирует информация о том, что в результате украинского авиаудара в Крыму в ночь на 24 июня в районе аэродрома Саки были уничтожены две пусковые установки С-400 и одна пусковая установка С-300. Украинские источники не прокомментировали эту информацию.
Вчера президент Украины сменил оперативного руководителя ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содола, на место которого был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Среди частей, сражавшихся на украинском фронте, были и недовольные генералом Содолом. Начальник штаба бригады «Азов» обратился с просьбой расследовать действия генерала Содола в связи с большими потерями живой силы. Генерал Гнатов как руководил обороной Бахмута, так и командовал войсками на Южном фронте.