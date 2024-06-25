С 25 июня по Тарту курсирует беспилотный «культурный автобус»

Перевод: Павел Соболев

Запущенный в рамках проекта культурной столицы Европы «культурный автобус» будет курсировать между двумя популярными музеями в течение четырех месяцев, то есть до 31 октября 2024 года, и познакомит тартусцев и гостей города с одним из транспортных решений будущего.

«Культурный автобус» курсирует между Эстонским национальным музеем и Тартуским городским музеем до 31 октября 2024 года со вторника по субботу (автобус не ходит по понедельникам и воскресеньям) в следующее время:

Отправление от Эстонского национального музея в 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00.

Отправление от городского музея в 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15.

Автобусный маршрут проходит в основном по улице Роози. Проезд в «культурном автобусе» бесплатный. Автобус вмещает семь пассажиров.

В рамках проекта тестируется технология, позволяющая камерам и датчикам, установленным в городской инфраструктуре, предоставлять в режиме реального времени информацию о транспортных средствах, пешеходах и велосипедистах, приближающихся с других направлений на сложных перекрестках, чтобы обеспечить беспрепятственное движение беспилотных транспортных средств. В рамках проекта также тестируются технологии предоставления пассажирам дополнительной информации во время движения и обеспечения безопасного вождения.

Пилотный проект реализуеся в сотрудничестве Yazaki Innovations, дочерней компании японской компании Yazaki Group, работающей в области беспилотных транспортных средств, американской технологической компании Avanti R&D, эстонского разработчика беспилотных автомобилей Auve Tech OÜ и управы города Тарту.