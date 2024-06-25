«Утопленники», скрученный пробег и неуплата налогов: будни рынка подержанных машин в Латвии

Многие жители Латвии покупали себе подержанный автомобиль у посредников на автоплощадках или в интернете. Кто-то удачно, а для других новая покупка превратилась в ежедневный кошмар. TVNET+ поговорил с торговцем подержанными автомобилями из Германии и выяснил, как они попадают в Латвию, бывают ли среди них «утопленники» и как часто у машин скручен пробег.