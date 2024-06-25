Выходные у полиции выдались насыщенные, но, к счастью, обошлось без серьезных трагических происшествий. Полиция благодарит всех, кто отнесся к праздникам ответственно, заметил человека, нуждающегося в помощи, и при необходимости позвал на помощь.
Полиция обратилась к жителям Эстонии по итогам праздников
Перевод: Анита Авакова
Во время и после Иванова дня полиция работала в усиленном режиме. Наибольшее внимание уделялось общественному порядку и дорожному движению, проверялась трезвость водителей и соблюдение скоростного режима. Полиция следила и за многолюдными мероприятиями, а также оказывала помощь семьям, в которых происходило насилие.
Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Иво Утсар отметил, что основные проблемы в выходные были связаны с алкоголем. «Во время праздников люди пьют больше алкоголя. К сожалению, это приводит к тому, что люди начинают вести себя опасным образом - садятся пьяными за руль или решают конфликты с применением насилия. Поэтому чаще нам приходилось заниматься случаями насилия, включая домашнее насилие, отстранять от вождения нетрезвых водителей и отправлять в вытрезвитель тех, кто выпил слишком много», - сказал оперативный руководитель.
Многолюдные мероприятия, организованные по всей Эстонии, тоже принесли полиции дополнительную работу. Например, в пятницу, 21 июня, на празднование в волости Раэ пришло больше людей, чем предполагали организаторы, что вызвало путаницу в движении и безопасности: например, люди переходили дорогу в неположенных местах. Полиция помогала организаторам регулировать движение, в целях безопасности был снижен скоростной режим. К счастью, в течение вечера обошлось без серьезных инцидентов.
Во время празднования Иванова дня случались беспорядки и драки. Например, 24 июня около часа ночи 39-летний мужчина ударил двух незнакомых ему трезвых посетителей концерта в Кадрина. Нападавший был задержан охранниками, а полиция увезла его в вытрезвитель.
Помимо кулаков, в ход шли и ножи. Например, вечером в субботу, 22 июня, поступило сообщение о том, что пьяный мужчина угрожал ножом своему брату во время конфликта у костра в деревне Пихтла волости Сааре. «К счастью, пострадавшему не потребовалась медицинская помощь, а полиция задержала нападавшего», - сказал Утсар.
С 21 по 24 июня сотрудники полиции проверили на трезвость в общей сложности 41 513 водителей, 104 из которых употребляли алкоголь. Также они выявили 170 нарушений скоростного режима, отправили в вытрезвитель 124 человека и зарегистрировали 148 случаев домашнего насилия.
Произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 31 человек. В прошлом году в преддверии и во время празднования Иванова дня произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли двое взрослых и один ребенок.