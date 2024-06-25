Полиция обратилась к жителям Эстонии по итогам праздников

Перевод: Анита Авакова

Во время и после Иванова дня полиция работала в усиленном режиме. Наибольшее внимание уделялось общественному порядку и дорожному движению, проверялась трезвость водителей и соблюдение скоростного режима. Полиция следила и за многолюдными мероприятиями, а также оказывала помощь семьям, в которых происходило насилие.

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Иво Утсар отметил, что основные проблемы в выходные были связаны с алкоголем. «Во время праздников люди пьют больше алкоголя. К сожалению, это приводит к тому, что люди начинают вести себя опасным образом - садятся пьяными за руль или решают конфликты с применением насилия. Поэтому чаще нам приходилось заниматься случаями насилия, включая домашнее насилие, отстранять от вождения нетрезвых водителей и отправлять в вытрезвитель тех, кто выпил слишком много», - сказал оперативный руководитель.

Многолюдные мероприятия, организованные по всей Эстонии, тоже принесли полиции дополнительную работу. Например, в пятницу, 21 июня, на празднование в волости Раэ пришло больше людей, чем предполагали организаторы, что вызвало путаницу в движении и безопасности: например, люди переходили дорогу в неположенных местах. Полиция помогала организаторам регулировать движение, в целях безопасности был снижен скоростной режим. К счастью, в течение вечера обошлось без серьезных инцидентов.