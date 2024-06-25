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Военные беженцы из Украины получили продление временной защиты в ЕС до марта 2026 года

rus.postimees.ee
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Украинцы перед закрытым пунктом паспортного обслуживания Украины в торговом центре в Варшаве, Польша, 24 апреля 2024 года.
Украинцы перед закрытым пунктом паспортного обслуживания Украины в торговом центре в Варшаве, Польша, 24 апреля 2024 года. Фото: AFP / Scanpix

Статус временной защиты для граждан Украины продлен. Об этом сообщается сегодня, 25 июня, в пресс-релизе Совета ЕС. Ранее стало известно, что из 30 000 украинцев, получивших такой статус в Эстонии, работу смогли найти около 60% беженцев.

«Сегодня Совет принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 миллионов украинцев, спасающихся от агрессивной войны России», - сказано в сообщении на сайте Европейского Совета.

Механизм временной защиты был введен в действие 4 марта 2022 года, всего через несколько дней после того, как российские вооруженные силы начали широкомасштабное вторжение в Украину. Последний раз этот режим продлевался до 4 марта 2025 года. Принятое сегодня решение о продлении не меняет решения от марта 2022 года в отношении категорий лиц, на которых распространяется временная защита.

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