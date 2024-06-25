Военные беженцы из Украины получили продление временной защиты в ЕС до марта 2026 года

«Сегодня Совет принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 миллионов украинцев, спасающихся от агрессивной войны России», - сказано в сообщении на сайте Европейского Совета .

Механизм временной защиты был введен в действие 4 марта 2022 года, всего через несколько дней после того, как российские вооруженные силы начали широкомасштабное вторжение в Украину. Последний раз этот режим продлевался до 4 марта 2025 года. Принятое сегодня решение о продлении не меняет решения от марта 2022 года в отношении категорий лиц, на которых распространяется временная защита.