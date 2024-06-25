Статус временной защиты для граждан Украины продлен. Об этом сообщается сегодня, 25 июня, в пресс-релизе Совета ЕС. Ранее стало известно, что из 30 000 украинцев, получивших такой статус в Эстонии, работу смогли найти около 60% беженцев.
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Военные беженцы из Украины получили продление временной защиты в ЕС до марта 2026 года
«Сегодня Совет принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 миллионов украинцев, спасающихся от агрессивной войны России», - сказано в сообщении на сайте Европейского Совета.