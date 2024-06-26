ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ Мэр Маарду уходит, оставляя гору проблем на целое десятилетие

Подтверждения тому уже есть, и уходящий мэр Маарду предложил в качестве своего преемника на посту главы города Аурику Син-Керра, которая является членом Центристской партии с 2016 года. Сейчас Аурика работает вице-мэром по образованию, социальной работе и молодежной политике. Архипов характеризует Аурику как очень перспективную. «Она отлично справляется со своими сегодняшними обязанностями. У нее есть потенциал, чтобы справиться и с обязанностями мэра Маарду», - говорил Архипов, общаясь с журналистами.

Однако Аурика Син-Керра не избиралась в горсобрание Маарду, то есть не проходила электоральный фильтр. А ситуация в социальной сфере города такая запущенная, что если Архипов считает это отличным результатом работы Аурики, то что тогда такое кризис?

Новый статус

Но в статусе городского депутата Архипов может оказаться беззащитен перед критикой оппозиции и горожан. Многие годы мэр Маарду прятался за спинами подчиненных и делегировал выступать с отчетами своих заместителей или чиновников рангом пониже. Сам же он уходил от ответов на острые вопросы. Теперь будет интересно оценить поведение экс-мэра в роли депутата и его способность самостоятельно формулировать и вносить конкретные предложения по развитию города.