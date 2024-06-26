Избрание депутатом Европарламента от партии «Отечество» Юри Ратаса открыло двери для попадания в Рийгикогу нынешнего мэра Маарду, центриста Владимира Архипова. Архипов получает право стать замещающим депутатом, поскольку Ратас на выборах в Рийгикогу баллотировался по списку Центристской партии. Оппозиционный депутат горсобрания Маарду Николай Дегтяренко настаивает, что наследие Архипова в городе - это масса проблем, но при этом считает, что Архипов сохранит в своих руках рычаги для теневого управления Маарду.
ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ ⟩ Мэр Маарду уходит, оставляя гору проблем на целое десятилетие
Случилось то, что я прогнозировал еще во время избирательной кампании в Европарламент: многолетний мэр Маарду Владимир Архипов получил возможность работать в Рийгикогу вместо уезжающего в Брюссель Юри Ратаса. Архипов предпочел пересесть в кресло депутата парламента Эстонии. Однако при этом он сохранит и место депутата горсобрания Маарду, куда Архипов был избран по спискам Центристской партии.
У многих жителей нашего самоуправления уходящий с должности мэр будет ассоциироваться с целым рядом невыполненных обещаний. Самое громкое из них - это обещание мэра о введении бесплатного общественного транспорта, курсирующего как в самом Маарду, так и на маршрутах между Маарду и Таллинном.
Незавидное наследство
В наследство городу останутся политика кумовства, процветавшая при Архипове, цензура, ущемление свободы слова, непомерно дорогие социальные услуги, проблемы погорельцев, завышенные цены на места в детских садах, промышленные выбросы действующих в Маарду предприятий, лидерство по алкоголизму и наркомании, особо распространенным в молодежной среде, высокий уровень бытовой преступности и недоступная медицина.
За годы управления Маарду архиповской командой наш город вошел в число беднейших самоуправлений Эстонской Республики по уровню доходности бюджета. Это выглядит тем более драматично на фоне постоянно растущих доходов чиновников мэрии Маарду!
Владимир Архипов хочет усидеть на двух стульях, работая как в парламенте, так и в городском собрании Маарду. При этом я нисколько не сомневаюсь, что Архипов продолжит пытаться влиять на политику в городе, раздавая указания своим однопартийцам и родственникам, занимающим различные посты в муниципальных структурах.
Подтверждения тому уже есть, и уходящий мэр Маарду предложил в качестве своего преемника на посту главы города Аурику Син-Керра, которая является членом Центристской партии с 2016 года. Сейчас Аурика работает вице-мэром по образованию, социальной работе и молодежной политике. Архипов характеризует Аурику как очень перспективную. «Она отлично справляется со своими сегодняшними обязанностями. У нее есть потенциал, чтобы справиться и с обязанностями мэра Маарду», - говорил Архипов, общаясь с журналистами.
Однако Аурика Син-Керра не избиралась в горсобрание Маарду, то есть не проходила электоральный фильтр. А ситуация в социальной сфере города такая запущенная, что если Архипов считает это отличным результатом работы Аурики, то что тогда такое кризис?
Новый статус
Но в статусе городского депутата Архипов может оказаться беззащитен перед критикой оппозиции и горожан. Многие годы мэр Маарду прятался за спинами подчиненных и делегировал выступать с отчетами своих заместителей или чиновников рангом пониже. Сам же он уходил от ответов на острые вопросы. Теперь будет интересно оценить поведение экс-мэра в роли депутата и его способность самостоятельно формулировать и вносить конкретные предложения по развитию города.
За экс-мэром Маарду Архиповым закрепилась репутация преданного Центристской партии функционера. Но немногие помнят, что за годы своей административной карьеры Архипов сменил не одну политическую организацию, в том числе был членом «Народного союза», из которого вышла националистическая партия EKRE.
В одном из телеинтервью Архипов дал очень лестные оценки Юри Ратасу, но ни разу не упомянул, что в Европарламент бывший руководитель центристов, бросивший партию, был избран от партии «Отечество», которая, мягко говоря, недолюбливает русскоязычный электорат. А именно защитником этого электората постоянно позиционирует себя Центристская партия.
Но такое противоречие не смущает Архипова, идущего на работу в Рийгикогу, где перемещение депутатов по политической горизонтали и властной вертикали - дело обычное. Главное - держать нос по ветру. Сегодня он возмущается низкой поддержкой населением действующего правительства и даже высказывает мнение, что парламент нужно распустить. А завтра, наверное, может уже оказаться в рядах другой партии.
Но боюсь, что Архипов, сказав избирателям «до свидания», все же останется во главе города теневым руководителем. Переложив ответственность за работу по выводу Маарду из кризиса на других, экс-мэр будет только раздавать указания. А политический стиль руководства, который в народе получил название «архиповщина», сохранится!