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Министерство образования хочет ужесточить требования к знанию эстонского языка

BNS
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Министр образования и науки Кристина Каллас.
Министр образования и науки Кристина Каллас. Фото: Sander Ilvest

Министерство образования и науки хочет усилить надзор за соблюдением требований к знанию эстонского языка, обеспечить эстоноязычное делопроизводство в учреждениях государственного сектора, повысить ставки штрафов и сделать повторный экзамен на получение категории того же уровня платным с третьей попытки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что, по словам министра Кристины Каллас, государство должно дать более четкий сигнал о необходимости соблюдения языковых требований, поскольку на рынке труда в Эстонии порядка 80 000 работников не могут общаться на эстонском языке, и около 20 000 из них трудятся в сферах, требующих владения эстонским языком.

«Работодатели должны быть более требовательными, мотивировать сотрудников учить эстонский язык и инициировать собственные программы изучения языка, - подчеркнула министр. - Бесплатное обучение эстонскому языку, предоставляемое государством, должно быть более эффективным, а контроль должен быть направлен на тех, кто недостаточно результативно работает, чтобы достичь требуемого уровня владения языком».

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