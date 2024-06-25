Министерство образования и науки хочет усилить надзор за соблюдением требований к знанию эстонского языка, обеспечить эстоноязычное делопроизводство в учреждениях государственного сектора, повысить ставки штрафов и сделать повторный экзамен на получение категории того же уровня платным с третьей попытки.
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Министерство образования хочет ужесточить требования к знанию эстонского языка
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что, по словам министра Кристины Каллас, государство должно дать более четкий сигнал о необходимости соблюдения языковых требований, поскольку на рынке труда в Эстонии порядка 80 000 работников не могут общаться на эстонском языке, и около 20 000 из них трудятся в сферах, требующих владения эстонским языком.