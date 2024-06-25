Министерство образования хочет ужесточить требования к знанию эстонского языка

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что, по словам министра Кристины Каллас, государство должно дать более четкий сигнал о необходимости соблюдения языковых требований, поскольку на рынке труда в Эстонии порядка 80 000 работников не могут общаться на эстонском языке, и около 20 000 из них трудятся в сферах, требующих владения эстонским языком.