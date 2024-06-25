Президент Эстонии Алар Карис не провозгласил Закон об автоналоге, так как счел, что он не соответствует Конституции, поскольку нарушает принцип равного обращения с людьми с ограниченными возможностями.
Алар Карис не провозгласил Закон об автоналоге
«Согласно закону, принадлежащее физическому лицу транспортное средство, которое специально переоборудовано или приспособлено для транспортировки инвалидов или для использования людьми с ограниченными возможностями, не облагается транспортным налогом. Также не взимается плата за регистрацию такого транспортного средства. В то же время все это не распространяется на человека, имеющего такое нарушение опорно-двигательного аппарата, что ему не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства», - объяснил глава государства.
«Таким образом, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных от этого людей только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в схожей ситуации, относились одинаково», - подчеркнул Алар Карис.
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