Алар Карис не провозгласил Закон об автоналоге

«Согласно закону, принадлежащее физическому лицу транспортное средство, которое специально переоборудовано или приспособлено для транспортировки инвалидов или для использования людьми с ограниченными возможностями, не облагается транспортным налогом. Также не взимается плата за регистрацию такого транспортного средства. В то же время все это не распространяется на человека, имеющего такое нарушение опорно-двигательного аппарата, что ему не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства», - объяснил глава государства.