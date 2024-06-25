ФОТО Военнослужащие эстонского контингента в Ираке отметили Иванов день

Перевод: Павел Соболев

В военно-спортивных соревнованиях Midsummer Day Competition, организованных эстонским и финским контингентами, львиная доля первых мест досталась бойцам Сил обороны Эстонии, которые были лучшими в волейболе, перетягивании каната и в соревнованиях по оказанию медпомощи.

Национальных элементов этому дню добавило приготовление мяса на гриле. «Если вам доведется приготовить мясо на гриле для более чем ста человек в почти 50-градусную жару, вы наверняка поймете, насколько это трудная работа. Мясо было очень вкусным, и какое-то время было ощущение настоящего Иванова дня», - рассказали солдаты, которые также были рады, что безалкогольные напитки эстонского производства помогли поднять им настроение.

Военные добавили, что, несмотря на День Победы и Иванов день, они обеспечивали безопасность базы, были готовы выехать в случае необходимости отрядом быстрого реагирования и обеспечить безопасность советников миссий.

Этот эстонский контингент прибыл в Ирак 17 марта в рамках операции Inherent Resolve. В течение следующих нескольких месяцев военнослужащие Сил обороны продолжат выполнять задачи по обеспечению безопасности баз, оперативному реагированию, индивидуальной защите и консультированию.