УРМАС РЕЙНСАЛУ Теперь у правительства есть последний шанс отказаться от совершенно ненужного автоналога

Перевод: Павел Соболев

Партия «Отечество» собрала 20 000 подписей под петицией с просьбой к президенту не провозглашать закон об автоналоге. В числе прочего мы представили в качестве аргумента проблему, о которой говорил президент в отношении людей с ограниченными возможностями. Был и ряд других важных проблем, но реальная причина отказаться сейчас, в последний момент, от этого налога особенно существенна: этот налог неоправданно обременяет людей и экономику.

На последних выборах правительство получило сигнал о том, что люди хотят изменений в политике. Это не помешало правительству протолкнуть автоналог через Рийгикогу. Я призываю правительство Каллас, которое сейчас переживает последние дни, отреагировать на ожидания общества и оставить закон об автоналоге на полке.

Еще хотел бы обратить внимание на действующий Закон о налогообложении: вообще между принятием закона о налоге и вступлением в силу соответствующей поправки должно пройти не менее шести месяцев. Это положение не применяется лишь в случае налогового изменения, оказывающего благоприятное воздействие на налогоплательщика.

Сегодня 25 июня, закон должен был вступить в силу 1 января 2025 года. Поэтому, согласно конституции, этот закон не может вступить в силу в срок, даже если коалиция захочет сделать это силой.