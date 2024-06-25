В день города Тарту, 29 июня, в 10 часов утра в кафе Shakespeare состоится мероприятие «Утренний кофе с мэром», где, среди прочего, будут представлены серебряные и золотые памятные монеты, посвященные ганзейскому городу Тарту.
Мэр Тарту приглашает горожан на кофе и обещает показать им новые памятные монеты
Перевод: Павел Соболев
Помимо мэра Урмаса Клааса на презентации выступят вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик и автор дизайна золотой монеты Хейно Прунсвельт. Также с мини-концертом выступит музыкант Сильвер Сепп.
На месте желающие смогут приобрести серебряные и золотые монеты как по отдельности, так и в комплекте. Распродажа продлится до 13.00. В день выпуска монет продажи ограничены тремя наборами на одного покпуателя.
Наборы монет можно также приобрести с 1 июля в интернет-магазине Omnviva, а при наличии достаточного количества наборов - со 2 июля в магазине-музее Банка Эстонии. Индивидуальная продажа серебряных и золотых монет началась уже 12 июня в интернет-магазине Omniva и в магазине-музее Банка Эстонии.
Цена серебряной монеты - 55 евро, номинал - 8 евро, тираж - 5000. Цена золотой памятной монеты - 260 евро, номинал - 25 евро, тираж - 3000 экземпляров.
Это последние монеты из серии монет в честь ганзейских городов Эстонии. В прошлом Банк Эстонии выпускал золотые и серебряные монеты, посвященные ганзейскому городу Таллинну, а также серебряные монеты, посвященные Вильянди и Пярну.
На серебряной монете ганзейского города Тарту изображено окно с видом на Тартускую ратушу. Кроме того, в дизайне использовано типографское решение со словом Tartu и гербом города. Автор дизайна серебряной монеты - Светлин Балездров. Монета отчеканена на Литовском монетном дворе.
Светлин Балездров, автор дизайна серебряной монеты, - болгарский графический дизайнер, основатель дизайн-студии Balezdrov. Помимо прочего, Светлин Балездров разработал памятные монеты для Болгарского национального банка. Он также является преподавателем Национальной академии искусств в Софии.
На золотой монете ганзейского города Тарту изображен портрет девушки, взятый из образа терракотовой скульптуры, украшающей южный фасад церкви Св. Иоанна в Тарту. Одна из старейших церквей Эстонии, церковь Св. Иоанна в готическом стиле XVI века, уникальна для всей Европы из-за своих многочисленных терракотовых скульптур. Автор дизайна золотой монеты - Хейно Прунсвельт. Эта монета также отчеканена на Литовском монетном дворе.
Хейно Прунсвельт, создавший золотую монету, является графическим дизайнером, окончившим Эстонский художественный институт (нынешнюю Академию художеств) по специальности «Промышленное искусство». Он является автором многочисленных логотипов, а также разработчиком лого для мероприятий, связанных с государством, обществом и культурой. На протяжении многих лет он создавал книги, оформление, логотипы, марки и многое другое.
Памятные монеты изготавливаются из драгоценного металла и увековечивают важные для нашей страны события, а также личностей. Памятные монеты действительны в качестве платежного средства только в той стране, где они выпущены. Эти монеты предназначены не для обращения, а для коллекционирования и дарения. Обычно цена памятной монеты выше номинала монеты.