Мэр Тарту приглашает горожан на кофе и обещает показать им новые памятные монеты

Перевод: Павел Соболев

Помимо мэра Урмаса Клааса на презентации выступят вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик и автор дизайна золотой монеты Хейно Прунсвельт. Также с мини-концертом выступит музыкант Сильвер Сепп.

На месте желающие смогут приобрести серебряные и золотые монеты как по отдельности, так и в комплекте. Распродажа продлится до 13.00. В день выпуска монет продажи ограничены тремя наборами на одного покпуателя.

Наборы монет можно также приобрести с 1 июля в интернет-магазине Omnviva, а при наличии достаточного количества наборов - со 2 июля в магазине-музее Банка Эстонии. Индивидуальная продажа серебряных и золотых монет началась уже 12 июня в интернет-магазине Omniva и в магазине-музее Банка Эстонии.

Цена серебряной монеты - 55 евро, номинал - 8 евро, тираж - 5000. Цена золотой памятной монеты - 260 евро, номинал - 25 евро, тираж - 3000 экземпляров.

Это последние монеты из серии монет в честь ганзейских городов Эстонии. В прошлом Банк Эстонии выпускал золотые и серебряные монеты, посвященные ганзейскому городу Таллинну, а также серебряные монеты, посвященные Вильянди и Пярну.

На серебряной монете ганзейского города Тарту изображено окно с видом на Тартускую ратушу. Кроме того, в дизайне использовано типографское решение со словом Tartu и гербом города. Автор дизайна серебряной монеты - Светлин Балездров. Монета отчеканена на Литовском монетном дворе.