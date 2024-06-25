Алар Карис – Мартину Херему: ты нужен Эстонии и в будущем

«Правильный человек, в правильное время, на правильной должности; генерал Мартин Херем был хорошим командующим Силами обороны для Эстонии. Его мудрость воина, его эстонская твердость и прямота в разговоре придают уверенность эстонскому народу и стране. До новых встреч, Мартин Херем. Ты нужен Эстонии и в будущем», - сказал Карис.

По словам президента Кариса, служба генерала Мартина Херема на посту командующего Силами обороны, его преданность делу и вклад в развитие обороноспособности страны сделали Эстонию более безопасной и сильной страной. «Отметим также его заботу о благополучии защитников нашей страны», - подчеркнул Карис.

«За время пребывания генерала Херема на посту президента Эстонии наше вооружение стало современнее, боеготовность резервных сил повысилась. Под его руководством был проведен ряд сборов резервистов, которые способствуют укреплению обороноспособности Эстонии», - сказал президент Карис.

«Он также был сторонником более тесного регионального военного сотрудничества и альянса, что является одним из краеугольных камней нашей безопасности. Особенно в нынешнее время», - добавил глава государства.

В пятницу, 28 июня, в штаб-квартире Сил обороны в Таллинне состоится церемония, на которой генерал Мартин Херем передаст командование Силами обороны генерал-майору Андрусу Мерило.