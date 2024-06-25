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Президент Эстонии провозгласил пять новых законов: один из них повлияет на работу инкассо-фирм

rus.postimees.ee
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Фото: Eero Vabamägi

Сегодня, 25 июня, президент Алар Карис провозгласил Закон о дополнительном госбюджете на 2024 год и четыре других закона, которые касаются деятельности инкассо-фирм, биотоплива, статуса полноправного члена Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) и предотвращения распространения террористического контента в интернете.

Законом о дополнительном государственном бюджете на 2024 год Эстония выполняет бюджетное правило Европейского союза, согласно которому дефицит бюджета должен оставаться в пределах трех процентов от ВВП.

Общий объем допбюджета составит 183 миллиона евро, что улучшит положение бюджета на 173 миллиона евро. Закон о дополнительном бюджете содержит меры экономии в размере почти 115 миллионов евро и дополнительные доходы в размере 68 миллионов евро. Экономия текущих расходов государства в основном касается хозяйственных и накладных расходов, свой вклад в экономию должны внести и госфонды. Чтобы увеличить доходы государства, с государственных предприятий будут брать больше дивидендов.

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