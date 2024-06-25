Сегодня, 25 июня, президент Алар Карис провозгласил Закон о дополнительном госбюджете на 2024 год и четыре других закона, которые касаются деятельности инкассо-фирм, биотоплива, статуса полноправного члена Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) и предотвращения распространения террористического контента в интернете.
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Президент Эстонии провозгласил пять новых законов: один из них повлияет на работу инкассо-фирм
Законом о дополнительном государственном бюджете на 2024 год Эстония выполняет бюджетное правило Европейского союза, согласно которому дефицит бюджета должен оставаться в пределах трех процентов от ВВП.