Кая Каллас: в этот четверг я не стану верховным представителем ЕС по иностранным делам

Перевод: Павел Соболев

«Я буду работать премьер-министром до тех пор, пока я буду занимать пост премьер-министра. Давайте жить сегодняшним днем», - сказала Каллас в программе Vikerraadio «В студии - премьер-министр».

Она подчеркнула, что в четверг не будет объявлен следующий верховный представитель ЕС по внешней политике, но может быть объявлен кандидат на эту должность. «Высокий совет принимает решение таким образом, что 27 глав правительств решают, что их предпочтительным кандидатом на эту должность является этот кандидат. Это не значит, что даже если там будет мое имя, я точно получу эту должность», - сказала Каллас.

«Если другие премьер-министры подумают, что я могу быть таким кандидатом, это будет большой честью и для меня, и для Эстонии. У Эстонии никогда не было возможности занять эту должность. Это большое дело. Но я никак не могу на это влиять», - заявила Каллас и добавила, что незадолго до ее выхода в радиоэфир прозвучало сообщение о том, что в первом туре выборов генерального секретаря Совета Европы швейцарский кандидат получил наибольшее количество голосов, но вторым был Индрек Саар.

Индрек Саар прошел во второй тур голосования, набрав 78 голосов. Срок полномочий генерального секретаря начинается 18 сентября и длится пять лет. Конкурентами Саара являются бывший президент Швейцарии Ален Берсе и комиссар по юстиции Европейской комиссии Дидье Рейндерс.