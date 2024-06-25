Во вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы выбирала нового генсекретаря. Бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар прошел во второй тур голосования, но в итоге на этот пост был выбран бывший президент Швейцарии Ален Берсе.
Эстонский политик не был избран генеральным секретарем Совета Европы
Саар получил 85 голосов во втором туре голосования, а Берсе - 114 голосов. Комиссар ЕС по вопросам юстиции, бельгиец Дидье Рейндерс также претендовал на эту должность и получил 46 голосов.
На прошлой неделе Саар объяснил Postimees, почему он стремится получить должность генсека: «Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Украине, то Совет Европы стал той организацией, которая первой стала называть вещи своими именами». Совет Европы играет важную роль в реестре нанесенного Украине военного ущерба, механизме компенсации, возвращении депортированных детей, а также в создании специального трибунала.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Индрек Саар был сильным кандидатом на пост генерального секретаря, и это подтверждается и тем, что во втором туре за него проголосовали 85 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ENPA). «К сожалению, этих голосов оказалось недостаточно для избрания», - сказал Цахкна.
Он добавил, что на подобных выборах всегда нужно учитывать, что компетентность и пригодность кандидата к должности - это лишь одна часть уравнения. «Кроме того, всегда играют роль более широкие политические соглашения между крупными политическими группами, поскольку избирателями были члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, то есть парламентарии всех стран-членов ЕС», - отметил министр иностранных дел. По словам Цахкна, позитивным является то, что во время кампании заметность Эстонии выросла.
Индрек Саар отметил, что конкуренция за пост генсекретаря Совета Европы была жесткой, и все кандидаты были сильными. «Я высоко ценю опыт, полученный во время предвыборной кампании и верю, что Совет Европы сохранит свое влияние в этот решающий для европейской безопасности момент», - сказал Саар.
Совет Европы — международная организация, созданная в 1949 году с целью защиты прав человека, верховенства закона и демократии. Это отдельная организация, а не институт ЕС.
В расположенный в Страсбурге Совет Европы входят 46 стран. Эстония стала членом Совета Европы 14 мая 1993 года. Россию исключили из Совета Европы в марте 2022 года, сразу после начала агрессивной войны на Украине.
Основным инструментом Совета Европы являются конвенции и соглашения между государствами-членами, важнейшим из которых является Европейская конвенция по правам человека.
Для защиты принципов Европейской конвенции по правам человека доступен Европейский суд по правам человека, к которому могут обратиться все граждане государств-членов Совета Европы, чьи права были нарушены.
Руководящими органами Совета Европы являются Комитет министров и Парламентская ассамблея. Работу организации организует секретариат. Новый генеральный секретарь сменит бывшего на этом посту экс-министра иностранных дел Хорватии Марию Пейчинович Бурич, избранную в июне 2019 года.