Эстонский политик не был избран генеральным секретарем Совета Европы

Совет Европы — международная организация, созданная в 1949 году с целью защиты прав человека, верховенства закона и демократии. Это отдельная организация, а не институт ЕС.

В расположенный в Страсбурге Совет Европы входят 46 стран. Эстония стала членом Совета Европы 14 мая 1993 года. Россию исключили из Совета Европы в марте 2022 года, сразу после начала агрессивной войны на Украине.

Основным инструментом Совета Европы являются конвенции и соглашения между государствами-членами, важнейшим из которых является Европейская конвенция по правам человека.

Для защиты принципов Европейской конвенции по правам человека доступен Европейский суд по правам человека, к которому могут обратиться все граждане государств-членов Совета Европы, чьи права были нарушены.

Руководящими органами Совета Европы являются Комитет министров и Парламентская ассамблея. Работу организации организует секретариат. Новый генеральный секретарь сменит бывшего на этом посту экс-министра иностранных дел Хорватии Марию Пейчинович Бурич, избранную в июне 2019 года.