Индрек Саар может стать генеральным секретарем Совета Европы

Во вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы выбирает нового генерального секретаря. Бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар, который был выдвинут на этот пост вместе с еще двумя кандидатами, с 78-ю голосами пробился во второй тур голосования, пишет Rus.ERR.