Во вторник, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы выбирает нового генерального секретаря. Бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар, который был выдвинут на этот пост вместе с еще двумя кандидатами, с 78-ю голосами пробился во второй тур голосования, пишет Rus.ERR.
Индрек Саар может стать генеральным секретарем Совета Европы
Помимо Саара, на высокий пост претендуют бывший президент Швейцарии Ален Берсе и еврокомиссар по вопросам юстиции, бельгиец Дидье Рейндерс. Во второй тур вышли все три претендента, в нем победит кандидат, который наберет наибольшее число голосов.
Право голоса имели 306 делегатов, но на месте присутствовал 241 избиратель, еще один не голосовал.
Второй тур голосования начнется во вторник около 20:00.