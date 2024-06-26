Что-то происходит в украинском обществе. На фоне продвижения россиян на фронте, репрессивной мобилизации и почти отсутствия электроэнергии: нет ни паники, ни безнадеги, которые чувствовались еще недавно. Скорее, наоборот - снятие пропагандистских шор и спокойное осмысление реальности, пишет киевский журналист Сергей Гармаш.
«Подвиги» генерала Содоля, нежелание мобилизоваться и помощь ВСУ за счет местных бюджетов. Обзор событий в Украине
В СМИ все чаще пишут о том и так, о чем и как еще вчера не писали, потому что это расценивалось бы как «зрада». Военные перестали рассказывать только о победах и все чаще публично озвучивают проблемы, без решения которых эти победы невозможны.
Медийная картина жизни все больше совпадает с реальностью из-за чего в обществе становится меньше когнитивного диссонанса, а властям приходится реагировать. Наверное, это можно назвать началом своеобразного катарсиса, отхода от военного шока.
«Большинству похер»?
«...Написал письмо в ГБР (Государственное бюро расследований - прим. автора) с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал», - такое сообщение вечером 23 июня опубликовал у себя в Telegram начальник штаба бригады «Азов» подполковник Богдан Кротевич.
«Мне похрен, начнут ли расследование против меня и мне похер, посадят ли меня в тюрьму. Мне не похер, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат. Те условия, при которых сейчас воюют бригады, я скажу так - это нереальный героизм, в первую очередь солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад. И героизм их заключается в том, что они сдерживают врага не благодаря, а вопреки», - продолжил Кротевич.
Он квалифицировал действия неназванного генерала как «военные преступления» и заявил, что «говорил в кабинетах, передавал информацию всем, кому была возможность… Но, видимо, большинству похер».
Уже утром следующего дня «Украинская правда» назвала имя генерала из заявления Кротевича в ГБР - Юрий Содоль, командующий Объединенных сил ВСУ. А вечером президент Зеленский объявил, что заменил генерала Содоля на посту командующего Объединенных сил ВСУ на бригадного генерала Андрея Гнатова.
Казалось бы, проблема озвучена и сразу решена, но я все равно приведу несколько фрагментов из поста Кротевича, поскольку они показывают, что дело не только в Содоле. И многие вопросы еще ждут своих ответов.
«...Иногда кажется, что за общением с американцами и другими западными партнерами некоторые совсем забывают о собственном народе и войсках. Эту форму коммуникации я называю "мороз"». Здесь - явный упрек Зеленскому и то, о чем я уже неоднократно писал в своих обзорах - отсутствие внутренней политики. Слишком занятая поиском международной помощи власть (и это понятно) оторвалась от людей, в результате чего, из-за объективного отсутствия таких демократических процедур как выборы, общество и армия остались без каналов коммуникации и влияния на нее. Единственным таким инструментом остаются независимые СМИ.
«Вам надо понимать, что военные часто прибегают к медийной огласке не от хорошей жизни. У нас форма правления, к сожалению, такая. На данный момент это, бляха, единственная возможность изменить ситуацию», - поясняет Кротевич, свое решение придать ситуацию публичности.
Еще одна острая проблема, обозначенная в посте подполковника, - это нездоровые взаимоотношения в ВСУ на уровне командир - подчиненный. Оказывается, 99 процентов военных знали «что он (Содоль – прим. автора) делает» и «ненавидят» его, но «видимо, большинству похер».
«Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить. И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследования против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует», - написал начштаба «Азова».
Точное содержание обращения военного в ГБР неизвестно. Но по сообщениям СМИ, Кротевич предложил проверить командующего (на тот момент) на факт сотрудничества с Россией. Также он заявил о готовности свидетельствовать по делу.
Система неадекватна
Одна проблема тянет за собой другие. Нездоровое отношение к людям в армии влечет за собой их нежелание мобилизоваться. И далеко не для всех причиной этому является страх смерти.
На сайте, где автор обзора является редактором, размещен опрос о главном демотиваторе для службы в ВСУ. Треть из почти тысячи ответивших назвали «армейское рабство». Треть! Если учесть, чтоб мобилизационный ресурс в Украине - около пяти миллионов, то только оздоровление взаимоотношений в армии (что и так необходимо делать) закрыло бы проблему насильственной мобилизации со всеми ее социальными последствиями. А начинаться все должно как раз с ТЦК (военкоматов - прим. автора). На сегодня же, можно смело говорить, что больше, чем сотрудников ТЦК, украинцы ненавидят только российских военных. А может и не больше.
Один из инструментов решения проблемы - добровольный рекрутинг. Этот процесс начался с февраля этого года. На сегодня в Украине работают 25 центров Министерства обороны в 23 городах. По состоянию на 14 июня в них обратились 7,4 тысяч человек. По словам уполномоченного Минобороны по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца, если в феврале и марте это были лишь десятки, то в последние недели, после принятия нового закона о мобилизации, количество обратившихся резко выросло - в среднем 1000 человек в неделю. Минобороны также сотрудничает в этом вопросе с платформами интернет-объявлений. Бежевец сообщил, что на данный момент поступило около 200 тысяч заполненных анкет на 15 тысяч вакансий.
То есть, процесс можно назвать успешными с точки зрения мотивации людей. Но он также обозначил неспособность устаревшей плановой системы военкоматов адаптироваться к партнерскому, а не насильственному обращению с военнообязанными.
«Украинская правда» посвятила статью проблемам рекрутинга в Украине. И главная из них… «На практике бывает так, что люди приходят с отношениями из подразделений в свои районные территориальные центры комплектации, а им говорят: "Нам твое отношение до задницы. У нас заявок от других бригад до черта, поэтому мы отправим тебя туда, куда хотим"», - рассказал УП один из рекрутов.
Занимаются рекрутингом и непосредственно воинские части. Но некоторые предпочитают иметь дело именно с мобилизованными, а не контрактниками. Например, к таким относится батальон «Ахиллес».
«Чтоб взять человека на контракт, он должен определенное время собирать необходимые документы и проходить более жесткую ВЛК (военно-лечебную комиссию - прим. автора). К тому же, на всех этапах ТЦК стараются отфутболить рекрута. Ему говорят буквально: «Нам не до тебя. Пока мы будем возиться с твоими документами на контракт, можно оформить двух-трех мобилизованных», - рассказал «УП» главный сержант батальона.
Следующая проблема - некорректное распределение людей в Учебных центрах по бригадам. И снова, чаще всего это происходит из-за халатности ТЦК.
Введение рекрутинговой системы в Украине - это попытка усилить украинскую армию мотивированными бойцами, которые поступают на службу по собственному желанию. Рекретинг может решить и проблему кадров в ВСУ и социальный негатив, возникающий от насильственной мобилизации.
Однако «…этот механизм плохо приживается в консервативной системе войсковой бюрократии. Поэтому он каждый раз нивелируется, когда проходит через бумажные фильтры и человеческий фактор, который ориентируется на выполнение планов, а не распределение бойцов по выбранным ими специальностям», - резюмирует «Украинская правда».
Помогать разрешили. Но не всем
Наконец, спустя два с половиной года войны, на минувшей неделе, Верховная Рада Украины разрешила местным органам самоуправления финансировать подразделения Сил обороны во время действия военного положения. Отныне местные советы смогут легально закупать дроны, аптечки, пикапы, запчасти к автомобилям, и все то, что можно приобрести по запросу от воинских частей.
«Кроме того, по согласованию с Минобороны, местные советы, например, в прифронтовых или приграничных зонах смогут финансировать создание фортификаций и других защитных сооружений», - пояснил народный депутат Роман Лозинский.
Это после массы скандалов с заменой во время войны тротуарной плитки в тыловых и даже прифронтовых городах. А потому, что деньги в местных бюджетах есть, а тратить их на оборону было нельзя. Сколько акций протеста провели по этому поводу активисты. Были даже судебные приговоры за несанкционированные митинги во время военного положения.
Теперь, помогать ВСУ местным органам самоуправления стало «можно», не боясь потревожить контролирующие и надзирающие органы. А друг другу? Оказывается, - нет.
«…В начале войны громады выстояли исключительно благодаря возможности проводить межбюджетные трансферты. Так сильные и тыловые громады могли оперативно в буквальном смысле спасать тех, кто попал в кризисную ситуацию. Тому, что произошло потом, трудно найти логическое объяснение», - пишет «Зеркало недели».
А произошло следующее: «Минфин осенью 2022 года своим приказом нарушив нормы Бюджетного кодекса, ввел категорический запрет на прямые (горизонтальные) трансферты между местными бюджетами, если получатель средств (муниципалитет) находится в другом регионе (области) Украины. И уже два года, если зажиточный муниципалитет хочет помочь деньгами другому муниципалитету, который, например находится в прифронтовой зоне, который подвергается зверским обстрелам со стороны России, который кошмарят вражеские ДРГ, то сделать этого не может».
Журналисты приводят конкретный пример: «Киевская и Броварская городские рады решили помочь страдающему от обстрелов и прорывов российских ДРГ Белополью Сумской области. Речь - о серьезных суммах, предназначенных на строительство фортификационных сооружений в Белопольской громаде. Киев и Бровары обратились в Минфин с просьбой разрешить трансферты. А тот не разрешил»…
Все-таки победа куется в тылу.