«Подвиги» генерала Содоля, нежелание мобилизоваться и помощь ВСУ за счет местных бюджетов. Обзор событий в Украине

Еще одна острая проблема, обозначенная в посте подполковника, - это нездоровые взаимоотношения в ВСУ на уровне командир - подчиненный. Оказывается, 99 процентов военных знали «что он (Содоль – прим. автора) делает» и «ненавидят» его, но «видимо, большинству похер».

«Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить. И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследования против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует», - написал начштаба «Азова».

Точное содержание обращения военного в ГБР неизвестно. Но по сообщениям СМИ, Кротевич предложил проверить командующего (на тот момент) на факт сотрудничества с Россией. Также он заявил о готовности свидетельствовать по делу.

Система неадекватна

Одна проблема тянет за собой другие. Нездоровое отношение к людям в армии влечет за собой их нежелание мобилизоваться. И далеко не для всех причиной этому является страх смерти.