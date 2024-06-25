PPA: парад в Нарве прошел спокойно, были мелкие инциденты с ношением оружия и музыкой в поддержку страны-агрессора

Лийзу Ангер, оперативный руководитель Идаской префектуры, указала, что Парад Победы в Нарве в целом прошел мирно.

«Мы возбудили два дела по факту нарушения общественного порядка и одно - по факту нарушения Закона об оружии, что касалось ношения оружия и боеприпасов к нему в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала Ангер. - Кроме того, полиция возбудила дело в отношении мужчины, который утром 23 июня включал из автомобиля, которым он управлял, громкую музыку в поддержку страны-агрессора. Перед праздниками и в выходные дни мы также сталкивались с более длинными очередями на границе».

Как уточнила Идаская префектура, утром 23 июня один мужчина хотел пройти на территорию Нарвской крепости с личным огнестрельным оружием. У мужчины было действующее разрешение на оружие, однако полицейские установили, что он был пьян, и пистолет изъяли в качестве вещественного доказательства. В отношении мужчины возбуждено дело по статье Закона об оружии, которая касается ношения оружия в состоянии алкогольного опьянения.

Также утром 23 июня было возбуждено дело в отношении мужчины, который проезжал мимо Гарнизонного кладбища, где возлагали венки, и громко включал музыку в поддержку страны-агрессора из автомобиля, которым он управлял.

Кроме того, еще 22 июня во время репетиции Парада Победы один мужчина выкрикивал нецензурные выражения, выражая поддержку государству-агрессору. В отношении мужчины было возбуждено дело по статье о нарушении общественного порядка.

Наконец, также 22 июня мужчина с двойным гражданством Швеции и России громко произносил в Нарве нецензурные высказывания, выражая поддержку государству-агрессору. В отношении иностранца было начато дело по статье о нарушении общественного порядка, ему было предписано выехать из страны; мужчине запрещен въезд в Эстонскую Республику сроком на три года.