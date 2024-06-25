Вт, 25.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Кристийне ворвавшиеся в квартиру грабители связали хозяина и поживились деньгами и одеждой

rus.postimees.ee
Copy
Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Madis Veltman

21 июня в полицию сообщили, что пятеро неизвестных ворвались в квартиру на улице Сеэби в таллиннском районе Кристийне и забрали с собой деньги, одежду и приставку PlayStation, сообщил представитель Пыхьяской префектуры.

Перевод: Павел Соболев

Согласно информации полиции, 20-летнего хозяина квартиры обрызгали из перцового баллончика и связали, в результате чего он получил травмы.

Причиненный ущерб, конкретные обстоятельства дела и статья, на основании которой будет осуществляться производство, выясняются.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх