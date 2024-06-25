Госорганы России, отвечающие за цензуру, заблокировали доступ к 81 изданию из стран ЕС, включая три эстонских ресурса. Заблокированными оказались сайт Национальной телерадиовещательной корпорации «ERR» (err.ee), медиаресурс «Delfi» (delfi.ee) и информационный веб-портал propastop.org.

Об этом 25 июня сказано в сообщении МИД России на сайте ведомства Сергея Лаврова. Внешнеполитическое ведомство Кремля объясняет ограничения - ответом на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ (РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета»).

Сообщение МИД РФ о блокировке в России СМИ Эстонии, 25 июня 2024 года. Фото: сайт МИД РФ

Наши источники в России подтверждают, что русскоязычные версии сайтов ERR и Delfi не доступны пользователям без использования средств обхода блокировок.

Скриншот заблокированной в РФ страницы rus.delfi.ee, 25 июня 2024 года. Фото: Читатель Postimees

При этом сайты ERR и Delfi на эстонском языке, то есть именно те, которые указаны в пресс-релизе МИД РФ, остаются доступными в России по состоянию на 17:00 25 июня.

«Это очень смешно. Снова сели в лужу! Русскоязычные версии сайтов заблокированы, но и ERR и Delfi на эстонском языке доступны. Криворукая у нас цензура, все-таки. Как будто читатели не сумеют воспользоваться переводчиками Google. Я уже молчу про VPN с которым видно все», - недоумевает наш российский читатель.

Сайт Postimees не фигурирует в сегодняшнем тексте МИД. В российском реестре «запрещенных» интернет-ресурсов страницы изданий Postimees Grupp оказались в первые недели после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, еще в марте 2022 года.