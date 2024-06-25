ФОТО В Эстонию прибыл с визитом президент Сингапура

Президент Алар Карис встретился с президентом Сингапура в Кадриорге во вторник днем. На встрече обсуждались отношения между Эстонией и Сингапуром, а также стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества и деловых связей между странами, особенно в сфере экспорта услуг и киберзащиты. Обсуждалась также ситуация в области международной безопасности.