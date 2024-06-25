Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам и его супруга Джейн Иттоги Шанмугаратнам прибыли сегодня в Эстонию с официальным визитом.
ФОТО ⟩ В Эстонию прибыл с визитом президент Сингапура
Перевод: Павел Соболев
Президент Алар Карис встретился с президентом Сингапура в Кадриорге во вторник днем. На встрече обсуждались отношения между Эстонией и Сингапуром, а также стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества и деловых связей между странами, особенно в сфере экспорта услуг и киберзащиты. Обсуждалась также ситуация в области международной безопасности.
Вечером в честь гостей Алар Карис и госпожа Сирье Карис устроят официальный ужин в розарии президентской канцелярии.
В ходе визита президент Сингапура встретился с премьер-министром Каей Каллас, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, министром иностранных дел Маргусом Цахкна и основателями эстонских стартап-компаний. Он также возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне на Вабадузе вяльяк Свободы и посетит Центр Арво Пярта.