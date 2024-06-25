Автомобиль вылетел в поле и приземлился на крышу

На данный момент полиции известно, что 73-летняя женщина на фургоне ехала из Краби в сторону Вастсе-Рооза, когда на повороте не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги в кювет.

«Машина несколько раз перевернулась через крышу и остановилась в поле колесами к небу», - рассказал дежурный руководитель патрульной службы Юго-восточного отделения полиции Ханнес Хендриксон. Он добавил, что женщина была трезва и у нее есть водительские права.

Она была одна в машине. «Она была пристегнута ремнем безопасности и, к счастью, не получила опасных для жизни травм. Однако ее все-таки доставили в больницу для проверки состояния здоровья», - рассказал Хендриксон. За автомобилем приехал близкий родственник попавшей в ДТП.