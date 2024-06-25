Избирательная комиссия Эстонии утвердила результаты выборов в Европарламент

Избирательная комиссия зарегистрировала депутатами Европарламента Юри Ратаса и Рихо Терраса («Отечество»), Марину Кальюранд и Свена Миксера (Социал-демократическая партия), Урмаса Паэта (Партия реформ), Яака Мадисона (EKRE) и Михаила Кылварта (Центристская партия). В связи с отказом Михаила Кыварта его место в Европейском парламенте займет Яна Тоом.

Результаты выборов считаются объявленными на следующий день после публикации решения избирательной комиссии в Riigi Teataja.

Избирательная комиссия также зарегистрировала список замещающих членов Европарламента. Если избранные депутаты Европарламента являются депутатами Рийгикогу, в течение 10 дней они должны сообщить о согласии принять мандат в Европарламенте.

Кроме того, в соответствии с законом решено вернуть залог партиям и отдельным кандидатам, набравшим не менее пяти процентов голосов, то есть «Отечеству», Социал-демократической партии, Партии реформ, Консервативной народной партии Эстонии, Центристской партии и Партии правых.