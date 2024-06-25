Громкое дело Бывшие руководители полиции не признали своей вины

Во вторник судебное расследование дела началось с предъявления прокурором обвинения. Процесс продолжится в пятницу выступлением защиты. Судебные заседания назначены до 7 января.

Ээрик Хельдна обвиняется в мошенничестве и в подстрекательстве к должностному подлогу, Эльмар Вахер, как должностное лицо, обвиняется в пособничестве мошенничеству и в должностном подлоге, и Айвар Алавере, как должностное лицо, в пособничестве мошенничеству и должностному подлогу.

Обвинение заключается в том, что Ээрик Хельдна, при содействии Эльмара Вахера и Айвара Алавере, создал у Департамента социального страхования ложное впечатление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года он имеет 25 лет стажа в должности сотрудника полиции, на основании чего Департамент социального страхования начал выплачивать ему пенсию за выслугу лет на основании Закона о пенсионном обеспечении за выслугу лет.

Согласно обвинению, в феврале 2019 года Хельдна договорился с Вахером о том, что его оформят на службу в Департаменте полиции и погранохраны, и в тот же день направят обратно на должность в Разведывательный центр Сил обороны, где Хельдна уже работал и где его работа никогда не прекращалась. В то же время, согласно обвинительному заключению, Вахер и Алавере договорились о должности для него в секретном подразделении по защите свидетелей Центральной криминальной полиции.