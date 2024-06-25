На начавшемся во вторник судебном процессе в Харьюском уездном суде бывший гендиректор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер, бывший руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере и бывший высокопоставленный чиновник полиции Ээрик Хельдна не признали себя виновными.
Громкое дело ⟩ Бывшие руководители полиции не признали своей вины
Во вторник судебное расследование дела началось с предъявления прокурором обвинения. Процесс продолжится в пятницу выступлением защиты. Судебные заседания назначены до 7 января.
Ээрик Хельдна обвиняется в мошенничестве и в подстрекательстве к должностному подлогу, Эльмар Вахер, как должностное лицо, обвиняется в пособничестве мошенничеству и в должностном подлоге, и Айвар Алавере, как должностное лицо, в пособничестве мошенничеству и должностному подлогу.
Обвинение заключается в том, что Ээрик Хельдна, при содействии Эльмара Вахера и Айвара Алавере, создал у Департамента социального страхования ложное впечатление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года он имеет 25 лет стажа в должности сотрудника полиции, на основании чего Департамент социального страхования начал выплачивать ему пенсию за выслугу лет на основании Закона о пенсионном обеспечении за выслугу лет.
Согласно обвинению, в феврале 2019 года Хельдна договорился с Вахером о том, что его оформят на службу в Департаменте полиции и погранохраны, и в тот же день направят обратно на должность в Разведывательный центр Сил обороны, где Хельдна уже работал и где его работа никогда не прекращалась. В то же время, согласно обвинительному заключению, Вахер и Алавере договорились о должности для него в секретном подразделении по защите свидетелей Центральной криминальной полиции.
Согласно обвинению, в тот же день были составлены приказы о якобы назначении Хельдна на службу в Департамент полиции и погранохраны и произведена ротация его на прежнюю должность. Согласно обвинению, и Хельдна, и Вахер, и Алавере знали, что Хельдна не собирается приступать к исполнению должностных обязанностей в Департаменте полиции и погранохраны, и видимое оформление на должность было согласовано для того, чтобы у Хельдна, работающего в другом учреждении, в будущем возникла возможность получать так называемые пенсии полицейского.
Согласно обвинению, путем подачи в Департамент социального страхования заявления на пенсию с созданными для видимости стажа документами, Хельдна, при содействии Вахера и Алавере, совершил мошенничество. Поскольку в заявлении о пенсии содержались документы, в которых, согласно обвинению, также отражался созданный для видимости стаж Хельдна, то Вахер, издавая приказы при подстрекательстве Хельдна и при содействии Алавере, совершил подлог, будучи должностным лицом.
По словам госпрокурора Юргена Хюва, собранные в ходе уголовного производства доказательства подтверждают, по мнению прокуратуры, что служебные отношения Хельдна были созданы только лишь документально и целью этого было достижение его 25-летнего стажа.
Департамент социального страхования предъявил в отношении Ээрика Хельдна требование возмещения имущественного ущерба. По состоянию на 6 октября 2023 года сумма требования составляла 7472 евро, но поскольку пенсионные выплаты продолжаются, то, в случае обвинительного приговора, у Департамента социального страхования возникает право требования возврата всей выплаченной к настоящему моменту пенсии. Согласно расчетам Департамента социального страхования, общая сумма всех пенсионных выплат в будущем может составить более 1,6 млн евро.
В случае признания Хельдна виновным в суде, его может ждать денежное наказание или тюремное заключение на срок до четырех лет. В случае признания Вахера и Алавере виновными в суде, суд может наказать их тюремным заключением на срок от года до пяти лет, поскольку они обвиняются в действиях, совершенных в качестве должностного лица.
Досудебное разбирательство вела Полиция безопасности.