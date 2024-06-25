Прошло 30 лет с тех пор, как советские войска покинули Латвию, но никто точно не знает, что находится под зданием бывшего пионерского лагеря на улице Индрану в Огре. Известно лишь, что в подвале социального дома на глубине менее 10 метров находится бункер - стратегическое убежище советских времен на случай ядерной войны для руководства Всесоюзной железной дороги. «Все планы - в архивах в Москве», - объясняют в муниципалитете. Между тем жители Огре говорят, что под землей между собой соединены несколько бункеров, пишет Rus.TVNET.

«В советское время вся система безопасности проходила через трикотажную фабрику. Рядом с комбинатом находилось пассажирское депо со специальной комнатой, где сидел человек, который по документам был инженером, а на самом деле в 1980-е годы он все еще подслушивал разговоры», - вспоминает Артур Робежниекс, руководитель муниципального агентства Ogres komunikācijas. Прослушивание телефонных разговоров тогда происходило «из точек через провод», как в шпионских фильмах. Поэтому можно было прослушивать не только телефонные разговоры, но и то, что происходило в кабинетах и ​​раздевалках.

«В то время помещения для партийного руководства были устроены под детскими садами, пионерскими лагерями - объектами, которые враг не разрушит».