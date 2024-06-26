Согласно данным свежего опроса фирмы Norstat, партия «Отечество» сохраняет уверенное первое место в рейтинге популярности политических сил, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: за неделю «Отечество» упрочило лидерство, у «Ээсти 200» дела совсем плохи
По последним данным, 29,7% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,2% - Партию реформ и 15,7% - Социал-демократическую партию.
За тройкой лидеров следуют EKRE (13,8%), Центристская партия (11,5%), Партия правых (6%) и «Ээсти 200» (3,5%).
За неделю поддержка EKRE снизилась на 1,2 процентного пункта, рейтинг центристов не изменился, популярность внепарламентской Партии правых выросла на 0,5 процентного пункта, а «Ээсти 200» - снизилась на 0,4 процентного пункта.
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 36,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 55%.