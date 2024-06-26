Рейтинги: за неделю «Отечество» упрочило лидерство, у «Ээсти 200» дела совсем плохи

По последним данным, 29,7% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 17,2% - Партию реформ и 15,7% - Социал-демократическую партию.

За тройкой лидеров следуют EKRE (13,8%), Центристская партия (11,5%), Партия правых (6%) и «Ээсти 200» (3,5%).

За неделю поддержка EKRE снизилась на 1,2 процентного пункта, рейтинг центристов не изменился, популярность внепарламентской Партии правых выросла на 0,5 процентного пункта, а «Ээсти 200» - снизилась на 0,4 процентного пункта.