В Европе заговорили о необходимости подготовиться к началу нового газового кризиса

В недавно опубликованном отчете счетной палаты отмечается, что Европе необходимо снизить зависимость от импортированного сжиженного природного газа (СПГ) и уменьшить выбросы CO2 от потребления газа.

«Ситуация изменилась – Европейский cоюз все больше зависит от СПГ, который является глобально торгуемым товаром. Это увеличивает структурные риски более высоких цен и волатильности в условиях напряженной рыночной ситуации», – говорится в аудите.

Ответственный за аудит член счетной палаты Жоао заявил в пресс-релизе, что, учитывая зависимость Европейского cоюза от иностранного газа, у него нет причин для чрезмерного удовлетворения безопасностью поставок: «И у потребителей нет никаких гарантий того, что в случае значительного дефицита газа цены останутся на приемлемом уровне».

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