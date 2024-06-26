Как считают в Европейской счетной палате, если Европейский союз хочет быть полностью готовым к новому газовому кризису, необходимо решить несколько важных проблем, пишет dv.ee.
В Европе заговорили о необходимости подготовиться к началу нового газового кризиса
В недавно опубликованном отчете счетной палаты отмечается, что Европе необходимо снизить зависимость от импортированного сжиженного природного газа (СПГ) и уменьшить выбросы CO2 от потребления газа.
«Ситуация изменилась – Европейский cоюз все больше зависит от СПГ, который является глобально торгуемым товаром. Это увеличивает структурные риски более высоких цен и волатильности в условиях напряженной рыночной ситуации», – говорится в аудите.
Ответственный за аудит член счетной палаты Жоао заявил в пресс-релизе, что, учитывая зависимость Европейского cоюза от иностранного газа, у него нет причин для чрезмерного удовлетворения безопасностью поставок: «И у потребителей нет никаких гарантий того, что в случае значительного дефицита газа цены останутся на приемлемом уровне».
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