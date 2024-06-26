Количество безработных в Эстонии непрерывно снижалось 16 недель подряд, начиная с марта. Однако на прошлой неделе положение изменилось.
Длившееся с начала марта снижение безработицы в Эстонии прекратилось
По состоянию на 23 июня, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 48 462 человека - примерно на 30 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,4%, а самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,2%.