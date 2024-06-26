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Лидер крупнейшей молодежной партии ЕС: мужчины украинцы должны вернуться домой (1)

rus.postimees.ee
Обновлено 26 июня 2024, 10:37
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Глава Молодежного союза (Junge Union, JU - молодежная организация при блоке ХДС/ХСС, самая крупная молодежная политическая организация при партии в Федеративной Республике Германия и Европе) Йоханнес Винкель заявил о необходимости отправки на родину мужчин граждан Украины, которые легализовались в Германии. Июнь 2024 года.
Глава Молодежного союза (Junge Union, JU - молодежная организация при блоке ХДС/ХСС, самая крупная молодежная политическая организация при партии в Федеративной Республике Германия и Европе) Йоханнес Винкель заявил о необходимости отправки на родину мужчин граждан Украины, которые легализовались в Германии. Июнь 2024 года. Фото: dpa/picture-alliance

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 854-го дня войны, 26 июня.

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