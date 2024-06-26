Когда муж – оккупант. Он на фронте, она – против войны

За то, чтобы съездить в отпуск, мужу пришлось дать взятку кому-то из командиров, утверждает она. Сколько точно это стоит, Екатерина не знает, но предполагает, что около сорока или пятидесяти тысяч рублей. Несколько месяцев назад она потеряла работу, связанную с маркетингом. Говорит, что единственное утешение - не нужно платить налоги, которые российское государство тратит на войну.

Сколько надо, чтобы вернуться?

Рассказы в военкомате про то, что мобилизованных пошлют на охрану уже завоеванных территорий, оказались ложью. 30-летний Александр, муж Кристины, очень быстро попал на передовую и с тех пор регулярно находится «на штурмах». Как и другие жены мобилизованных, Кристина делает ударение на последний слог в этом слове.

Что муж рассказывает про эти штурмы, равно как и «про политику», Кристина говорить не хочет и вообще формулирует обтекаемо, ей страшно. Но все же очевидно, что никакой понятной цели в этой войне уже нет. «Люди шли туда с понятием, что сейчас вот это сделают и вернутся домой. А теперь идет уже непонятно что и люди не понимают - для каких целей мы сюда пришли? И объяснения нету, что будет являться этой целью, чтобы их вернули домой. Что считается победой? Никто этого не знает. В штурмах сколько человеку надо быть, чтобы вернуться?»