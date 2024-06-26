Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Основатель WikiLeaks Ассанж освобожден судом США

rus.postimees.ee
Copy
Федеральный окружной суд США освободил журналиста Джулиана Ассанжа.
Федеральный окружной суд США освободил журналиста Джулиана Ассанжа. Фото: Eugene Hoshiko

Федеральный окружной суд США освободил журналиста Джулиана Ассанжа после того, как он признал вину в нарушении закона о шпионаже в рамках сделки с властями США, пишет DW.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду, 26 июня, был освобожден Федеральным окружным судом США на острове Сайпан. Суд освободил журналиста после того, как тот в рамках сделки с властями США признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже. Ассанж вскоре вылетит домой в Австралию.

Адвокат основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон назвала 26 июня историческим днем, который положил конец 14 годам юридических баталий и поставил точку в деле, которое было признано величайшей угрозой первой поправке (Конституции США - Ред.) в 21-м веке.

Ассанж: Первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу

В ходе заседания судья спросил Ассанжа, в чем именно состояло его преступление. «Работая журналистом, я побуждал свой источник предоставить информацию, которая, как утверждалось, была засекречена», - ответил Ассанж.

При этом он отметил, что первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, защищала его журналистскую деятельность. «Полагаю, первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу», - приводит слова журналиста газета The Washington Post.

Ассанжу грозило 175 лет тюрьмы

Джулиан Ассанж 24 июня покинул лондонскую тюрьму строгого режима «Белмарш», где находился 5 лет. Журналиста освободили после того, как он заключил сделку с министерством юстиции США.

В США Ассанжу были предъявлены обвинения по 17 пунктам, ему вменяли в вину преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.

Речь идет о публикации около 700 тысяч засекреченных документов о военной и дипломатической деятельности США начиная с 2010 года. В документах содержалась информация о военных действиях США в Ираке и Афганистане, в том числе об убийствах мирных жителей и жестоком обращении американских военных с заключенными. Журналисту грозило 175 лет тюремного заключения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх