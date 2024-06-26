Основатель WikiLeaks Ассанж освобожден судом США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду, 26 июня, был освобожден Федеральным окружным судом США на острове Сайпан. Суд освободил журналиста после того, как тот в рамках сделки с властями США признал себя виновным в нарушении закона о шпионаже. Ассанж вскоре вылетит домой в Австралию.

Адвокат основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон назвала 26 июня историческим днем, который положил конец 14 годам юридических баталий и поставил точку в деле, которое было признано величайшей угрозой первой поправке (Конституции США - Ред.) в 21-м веке.

Ассанж: Первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу

В ходе заседания судья спросил Ассанжа, в чем именно состояло его преступление. «Работая журналистом, я побуждал свой источник предоставить информацию, которая, как утверждалось, была засекречена», - ответил Ассанж.

При этом он отметил, что первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу слова и печати, защищала его журналистскую деятельность. «Полагаю, первая поправка и закон о шпионаже противоречат друг другу», - приводит слова журналиста газета The Washington Post.

Ассанжу грозило 175 лет тюрьмы

Джулиан Ассанж 24 июня покинул лондонскую тюрьму строгого режима «Белмарш», где находился 5 лет. Журналиста освободили после того, как он заключил сделку с министерством юстиции США.

В США Ассанжу были предъявлены обвинения по 17 пунктам, ему вменяли в вину преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.

Речь идет о публикации около 700 тысяч засекреченных документов о военной и дипломатической деятельности США начиная с 2010 года. В документах содержалась информация о военных действиях США в Ираке и Афганистане, в том числе об убийствах мирных жителей и жестоком обращении американских военных с заключенными. Журналисту грозило 175 лет тюремного заключения.