В теплое время года количество велосипедов на улицах увеличивается, но вместе с тем активизируются и воры. Чтобы защитить велосипед от злоумышленников, необходимо выбрать качественный и надежный замок, но одного этого недостаточно - замок следует правильно закрепить, а кроме того, нужно выбирать безопасные места для парковки велосипеда.
Только за первое полугодие прошлого года в Эстонии было украдено 516 велосипедов, самокатов и мотороллеров. По сравнению с предыдущим годом количество краж велосипедов увеличилось почти на 40 процентов, причем эта тенденция растет уже несколько лет.
«Глядя на оставленные на улице велосипеды, можно отметить, что люди часто запирают их неправильно, либо вообще оставляют их совершенно незащищенными, думая, что припарковались в достаточно безопасном месте», - объяснила эксперт по продуктам Balcia Елизавета Дрижирук.
По ее словам, одна из главных ошибок - это закрепление велосипеда через колесо, а не раму - в этом случае даже качественный и дорогой замок не поможет, поскольку колесо легко можно открутить и унести велосипед: «К сожалению, многие велосипедные стоянки также достаточно низкие и некачественные - то есть там сложно закрепить велосипед должным образом».
Выбирая замки, следует учитывать их сильные и слабые стороны
Замки тросового типа являются самыми дешевыми и наименее надежными, поскольку их можно разрезать даже небольшими кусачками. Поэтому такие замки целесообразно использовать только, если вы планируете разместить велосипед в пределах видимости и на короткое время, например, на террасе кафе.
Цепные замки - немного более надежный вариант, но их также относительно легко разрезать, если у вора есть достаточно большие кусачки. Поэтому велосипед с таким замком тоже нельзя оставлять без присмотра надолго.
U-образные замки сломать уже сложнее, поэтому велосипед с таким замком защищен лучше. При этом следует учитывать, что U-образный замок не столь удобен для транспортировки и имеет фиксированный размер, из-за чего велосипед можно крепить только к относительно тонким предметам, таким как перила на лестничной клетке, столб или дорожный знак.
Складные замки одни из самых безопасных и удобных в использовании, поэтому завоевали большую популярность. В сложенном виде такие замки занимают мало места, их легко транспортировать и прикрепить к раме велосипеда, они относительно легкие (700-1200 граммов), а для их взлома вору нужны более серьезные инструменты.
Смарт-замки имеют высший уровень безопасности - их можно подключить к смартфону (с помощью Bluetooth или NFC) и они оснащены сигнализацией, которая оповестит владельца, если кто-то попытается взломать замок.
Дрижирук добавила, что одного лишь замка недостаточно: если вор хорошо подготовлен и у него достаточно времени, он может сломать практически любой замок. Поэтому также следует выбрать безопасный объект, к которому можно прикрепить велосипед: например, дорожные ограждения, дорожный знак, металлическую конструкцию и т.д. Также важно закреплять замок на раме велосипеда, а не на колесе.
По возможности для парковки велосипеда следует выбрать максимально безопасное место - лучше всего запираемое помещение или место с интенсивным пешеходным движением, где установлены камеры наблюдения. Также не стоит оставлять велосипед на ночь на улице. Все эти факторы снижают вероятность того, что кто-то рискнет его украсть. Конечно, полезной может оказаться и страховка. Например, страховка Balcia City Combo покрывает не только ущерб от кражи велосипеда, но также включает страхование от несчастных случаев и страхование ответственности.
«Обязательно стоит сделать качественную фотографию своего велосипеда и записать серийные номера. Если велосипед украдут, эту информацию можно передать полиции - она поможет идентифицировать ваш велосипед. Также стоит заглянуть на сайт найденных вещей Департамента полиции и погранохраны, где могут оказаться сведения о потерянном или украденном велосипеде», - пояснила Дрижирук.