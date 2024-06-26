Только за первое полугодие прошлого года в Эстонии было украдено 516 велосипедов, самокатов и мотороллеров. По сравнению с предыдущим годом количество краж велосипедов увеличилось почти на 40 процентов, причем эта тенденция растет уже несколько лет.

«Глядя на оставленные на улице велосипеды, можно отметить, что люди часто запирают их неправильно, либо вообще оставляют их совершенно незащищенными, думая, что припарковались в достаточно безопасном месте», - объяснила эксперт по продуктам Balcia Елизавета Дрижирук.

По ее словам, одна из главных ошибок - это закрепление велосипеда через колесо, а не раму - в этом случае даже качественный и дорогой замок не поможет, поскольку колесо легко можно открутить и унести велосипед: «К сожалению, многие велосипедные стоянки также достаточно низкие и некачественные - то есть там сложно закрепить велосипед должным образом».

Выбирая замки, следует учитывать их сильные и слабые стороны

Замки тросового типа являются самыми дешевыми и наименее надежными, поскольку их можно разрезать даже небольшими кусачками. Поэтому такие замки целесообразно использовать только, если вы планируете разместить велосипед в пределах видимости и на короткое время, например, на террасе кафе.

Цепные замки - немного более надежный вариант, но их также относительно легко разрезать, если у вора есть достаточно большие кусачки. Поэтому велосипед с таким замком тоже нельзя оставлять без присмотра надолго.