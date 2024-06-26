Ср, 26.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Высокий риск заражения бешенством: меняются требования для кошек и собак, прибывающих из РФ и Беларуси

Rus.Postimees
Copy
Собака. Снимок иллюстративный.
Собака. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

С 16 сентября становится обязательным анализ титра бешенства для кошек и собак, въезжающих в Европейский союз (ЕС) из России и Беларуси. Животным, которые не отвечают требованиям, запрещено въезжать в ЕС, и они будут оправляться обратно в страну, из которой прибыли. В худшем случае животные будут усыпляться.

По словам ведущего специалиста здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (СПД) Анне-Ли Веэтамм, Россия и Беларусь с 16 сентября входят в число стран с высоким риском заражения бешенством.

«Поэтому начиная с этого дня все прибывающие оттуда собаки, кошки и белые хорьки должны, помимо необходимой до сих пор вакцинации от бешенства, перед въездом в Эстонию сдать анализ на определение титра антител к бешенству», - поясняет Веэтамм.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх