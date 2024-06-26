Высокий риск заражения бешенством: меняются требования для кошек и собак, прибывающих из РФ и Беларуси

С 16 сентября становится обязательным анализ титра бешенства для кошек и собак, въезжающих в Европейский союз (ЕС) из России и Беларуси. Животным, которые не отвечают требованиям, запрещено въезжать в ЕС, и они будут оправляться обратно в страну, из которой прибыли. В худшем случае животные будут усыпляться.