С 16 сентября становится обязательным анализ титра бешенства для кошек и собак, въезжающих в Европейский союз (ЕС) из России и Беларуси. Животным, которые не отвечают требованиям, запрещено въезжать в ЕС, и они будут оправляться обратно в страну, из которой прибыли. В худшем случае животные будут усыпляться.
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Высокий риск заражения бешенством: меняются требования для кошек и собак, прибывающих из РФ и Беларуси
По словам ведущего специалиста здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (СПД) Анне-Ли Веэтамм, Россия и Беларусь с 16 сентября входят в число стран с высоким риском заражения бешенством.