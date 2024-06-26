Последствия бурного празднования: полиция продолжает ловить пьяных водителей

Во вторник полиция отстранила от участия в дорожном движении 49 водителей с признаками наркотического или алкогольного опьянения.

В Иванов день было задержано 48 водителей с признаками наркотического или алкогольного опьянения.

Празднование Иванова дня оставило свой след, так как, по словам правоохранителей, ежедневно за рулем задерживается в среднем 17 пьяных водителей.

Если водитель употребил алкоголь выше допустимого законом предела, то есть в диапазоне от 0,2 до 1,49 промилле, его могут наказать административно штрафом до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением права управления транспортным средством на срок до одного года.

Если водитель находится в состоянии наркотического опьянения или в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле, суд может наказать его в уголовном порядке штрафом в размере от 30 до 500 дневных ставок или лишением свободы на срок до трех лет. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет. Также может быть конфискован автомобиль как средство совершения преступления.