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По всей Эстонии появится еще больше безопасных мест для купания

rus.postimees.ee
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Пляж Хиетаниеми в Хельсинки. Иллюстративное фото.
Пляж Хиетаниеми в Хельсинки. Иллюстративное фото. Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP / Scanpix

Спасательный департамент профинансирует девять проектов, поданных на конкурс в этом году, направленных на повышение безопасности водоемов, расположенных вблизи жилых районов.

На конкурс было подано 19 заявок на общую сумму 84 440 евро. Однако бюджет конкурса составил 41 000 евро, поэтому финансирование получили менее половины заявок. Целью поддержки является обеспечение безопасности водоёмов вблизи домов, повышение осведомлённости населения об опасностях, а также формирование у людей знаний и поведения, предотвращающих несчастные случаи.

«Мы хотим похвалить сообщества за их инициативность и стремление внести вклад в безопасность своих населённых пунктов. Сотрудничество играет важную роль в создании безопасной среды для жизни», — сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента и координатор проекта Микко Виркала.

Несчастные случаи на воде происходят по разным причинам и из-за стечения неблагоприятных обстоятельств. Большинство утоплений происходит из-за падения в воду или из-за того, что люди поскальзываются с берега. Часто жертвами становятся пожилые люди или маленькие дети.

Работа, описанная в проектах, должна быть осуществлена до 30 сентября 2024 года.

Проекты, которые получили финансирование:

УездОрганизацияНазвание проектаСтоимость проектаЗапрашиваемая сумма
Ляэнемаа

MTÜ Linnamäe Arenguselts

Благоустройство места для купания на острове Киримяэ

3208,60

2887,74
Харьюмаа

MTÜ Loksa kogukond

Благоустройство пляжа Локса и повышение осведомлённости о безопасности на воде

7089,42

5500,00

Вырумаа

MTÜ Oravamäe VK

Реконструкция мостика в водоёме Орвамяэ

3968,06

3319,98

Ляэнемаа

MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed

Безопасное купание в Паливере

7190,33

5500,00

Йыгевамаа

MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts

Строительство места для купания в Пурмани на более безопасной стороне берега

7500,00

5500,00

Ляэне-Вирумаа

MTÜ Tiigisaare

Предотвращение водных несчастных случаев в Ридакюле и близлежащих районах"

1324,231194,23
Сааремаа

MTÜ Pihtla Lapsed

Увеличение безопасности вокруг пруда на тропе открытий святого Сообику

6055,55

5450,00

Вырумаа

MTÜ Kodukotus Parksepa

Замена опасного пирса на общественном месте для купания у озера Канарику

5485,93

4935,93

Харьюмаа

MTÜ Kuusalu Vabatahtlike Selts

Безопасный причал для отдыха в Колга-Аабла

6112,20

5500,00

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