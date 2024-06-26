По всей Эстонии появится еще больше безопасных мест для купания

На конкурс было подано 19 заявок на общую сумму 84 440 евро. Однако бюджет конкурса составил 41 000 евро, поэтому финансирование получили менее половины заявок. Целью поддержки является обеспечение безопасности водоёмов вблизи домов, повышение осведомлённости населения об опасностях, а также формирование у людей знаний и поведения, предотвращающих несчастные случаи.

«Мы хотим похвалить сообщества за их инициативность и стремление внести вклад в безопасность своих населённых пунктов. Сотрудничество играет важную роль в создании безопасной среды для жизни», — сказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента и координатор проекта Микко Виркала.

Несчастные случаи на воде происходят по разным причинам и из-за стечения неблагоприятных обстоятельств. Большинство утоплений происходит из-за падения в воду или из-за того, что люди поскальзываются с берега. Часто жертвами становятся пожилые люди или маленькие дети.

Работа, описанная в проектах, должна быть осуществлена до 30 сентября 2024 года.

Проекты, которые получили финансирование:

Уезд Организация Название проекта Стоимость проекта Запрашиваемая сумма Ляэнемаа MTÜ Linnamäe Arenguselts Благоустройство места для купания на острове Киримяэ 3208,60 2887,74 Харьюмаа MTÜ Loksa kogukond Благоустройство пляжа Локса и повышение осведомлённости о безопасности на воде 7089,42 5500,00 Вырумаа MTÜ Oravamäe VK Реконструкция мостика в водоёме Орвамяэ 3968,06 3319,98 Ляэнемаа MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed Безопасное купание в Паливере 7190,33 5500,00 Йыгевамаа MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts Строительство места для купания в Пурмани на более безопасной стороне берега 7500,00 5500,00 Ляэне-Вирумаа MTÜ Tiigisaare Предотвращение водных несчастных случаев в Ридакюле и близлежащих районах" 1324,23 1194,23 Сааремаа MTÜ Pihtla Lapsed Увеличение безопасности вокруг пруда на тропе открытий святого Сообику 6055,55 5450,00 Вырумаа MTÜ Kodukotus Parksepa Замена опасного пирса на общественном месте для купания у озера Канарику 5485,93 4935,93 Харьюмаа MTÜ Kuusalu Vabatahtlike Selts Безопасный причал для отдыха в Колга-Аабла 6112,20 5500,00