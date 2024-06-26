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В Екатеринбурге за закрытыми дверями начали судить Эвана Гершковича. Что известно о деле американского журналиста

BBC News Русская служба
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BBC
Побритый наголо Эван Гершкович ненадолго предстал перед журналистами перед первым заседанием Свердловского областного суда, процесс будет проходить в закрытом режиме.
Побритый наголо Эван Гершкович ненадолго предстал перед журналистами перед первым заседанием Свердловского областного суда, процесс будет проходить в закрытом режиме. Фото: Donat Sorokin/TASS

В Екатеринбурге начался закрытый судебный процесс над журналистом Wall Street Journal, гражданином США Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже. Гершкович — возможно, один из самых ценных иностранцев в российском «обменном фонде», который Москва использует для возвращения домой осужденных за границей значимых для Кремля россиян. Би-би-си рассказывает, что известно о деле Гершковича и попытках его обмена.

Процесс по делу о шпионаже, в котором обвиняют репортера Wall Street Journal 32-летнего Эвана Гершковича, пройдет в Свердловском областном суде в закрытом режиме.

Это обычная практика для таких дел. На процессе будут присутствовать только судья, прокурор, подсудимый и его адвокаты. Ни родственники или друзья Гершковича, ни представитель консульства США, ни пресса на заседания суда допущены не будут.

Максимальное наказание, которое предусмотрено за шпионаж (ст. 276 УК РФ) - 20 лет лишения свободы.

Гершкович в ожидании суда провел в московском СИЗО «Лефортово» 15 месяцев. ФСБ задержала его в марте 2022 года в Екатеринбурге, куда Гершкович приехал в командировку по заданию редакции WSJ.

По словам работавшего с ним в паре фотографа, репортер собирал материал для статьи о том, как воспринимают войну люди в российских регионах, для чего посетил Екатеринбург и Нижний Тагил и планировал поехать в другие города. СМИ писали, что Гершкович в том числе интересовался вербовкой в ЧВК «Вагнер».

По версии обвинения, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники» и делал это «с соблюдением тщательных мер конспирации. По утверждению ФСБ, журналист был задержан при попытке получения секретных сведений.

Гершкович стал первым американским журналистом в новейшей российской истории, обвиненным в шпионаже. Он отрицает свою вину, редакция WSJ настаивает, что журналист занимался в командировке исключительно репортерской работой. Президент США Джо Байден назвал арест полностью незаконным.

После задержания в марте 2022 года американский журналист находился в московском СИЗО «Лефортово».
После задержания в марте 2022 года американский журналист находился в московском СИЗО «Лефортово». Фото: EPA

Имя Гершковича регулярно упоминается в контексте возможного обмена арестованных или осужденных в России иностранцев на отбывающих срок за ее пределами российских граждан, по тем или иным причинам важных для Кремля.

Первыми о возможном обмене написали коллеги Гершковича в Wall Street Journal. В статье, опубликованной в сентябре 2023 года, издание сообщало о тайных переговорах, которые якобы ведет Кремль.

То, что переговоры между спецслужбами США и России действительно идут и Гершкович - один из кандидатов на обмен, не раз говорил и российский президента Владимир Путин.

О том, кого Кремль рассчитывает получить взамен, Путин рассказал в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону в феврале 2024 года: Москва готова договориться и передать Гершковича США, если те смогут решить вопрос возвращения в Россию патриота, который сидит в стране-союзнике Соединенных Штатов за то, что из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.

В этом описании СМИ узнали Вадима Красикова - предположительно, сотрудника российских спецслужб, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине в 2019 году бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

По мнению журналистов Wall Street Journal, такое отношение к осужденному в Германии россиянину свидетельствует о том, как высоко ценил Красикова Путин, бывший офицер КГБ, позже возглавивший Федеральную службу безопасности.

Красиков осужден и отбывает наказание не в США, что затрудняет процесс согласования обмена на уровне спецслужб двух стран. Однако Кремль, похоже, не оставляет попыток договориться.

Путин продолжает говорить, что спецслужбы России и США находятся в контакте по вопросу обмена Гершковича. В последний раз он заявил об этом на четырехчасовой встрече с руководителями международных информационных агентств во время Петербургского экономического форума 5 июня этого года.

Москва передала свои предложения, мяч теперь на стороне США, сказал 19 июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Гершкович в суде на одном из заседаний по продлению ареста
Гершкович в суде на одном из заседаний по продлению ареста Фото: AFP

Ожидание обмена может растянуться на годы.

Гражданин США, бывший морпех Пол Уилан, осужденный в России в 2020 году за шпионаж на 16 лет, в интервью Би-би-си говорил, что чувствует себя брошенным. Он надеялся, что спецслужбам удастся договориться об обмене его на другого важного для Кремля заключенного - россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет заключения торговца оружием. Но администрация президента США Дональда Трампа отказалась от такого варианта, утверждал Уилан.

Бута в итоге все же обменяли, но не на Уилана, а на известную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение марихуаны. Это произошло уже после того, как Трампа в Белом доме сменил Джо Байден.

Практика обмена между странами одних осужденных на других стимулирует формирование негласных обменных фондов из арестованных или уже осужденных иностранцев, в том числе за счет сфабрикованных уголовных дел.

В России такой обменный фонд регулярно пополняется - в том числе гражданами США. Так, в феврале 2024 года была задержана Ксения Хавана (Карелина), она обвиняется в госизмене за сбор средств ВСУ - за перевод украинскому фонду денег на сумму чуть больше 50 долларов.

В октябре 2023 года в Казани была арестована журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева, ее обвиняют в том, что она не зарегистировалась добровольно в качестве иностранного агента.

BBC
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