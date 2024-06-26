В Екатеринбурге за закрытыми дверями начали судить Эвана Гершковича. Что известно о деле американского журналиста

После задержания в марте 2022 года американский журналист находился в московском СИЗО «Лефортово». Фото: EPA

Имя Гершковича регулярно упоминается в контексте возможного обмена арестованных или осужденных в России иностранцев на отбывающих срок за ее пределами российских граждан, по тем или иным причинам важных для Кремля.

Первыми о возможном обмене написали коллеги Гершковича в Wall Street Journal. В статье, опубликованной в сентябре 2023 года, издание сообщало о тайных переговорах, которые якобы ведет Кремль.

То, что переговоры между спецслужбами США и России действительно идут и Гершкович - один из кандидатов на обмен, не раз говорил и российский президента Владимир Путин.

О том, кого Кремль рассчитывает получить взамен, Путин рассказал в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону в феврале 2024 года: Москва готова договориться и передать Гершковича США, если те смогут решить вопрос возвращения в Россию патриота, который сидит в стране-союзнике Соединенных Штатов за то, что из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.

В этом описании СМИ узнали Вадима Красикова - предположительно, сотрудника российских спецслужб, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство в Берлине в 2019 году бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

По мнению журналистов Wall Street Journal, такое отношение к осужденному в Германии россиянину свидетельствует о том, как высоко ценил Красикова Путин, бывший офицер КГБ, позже возглавивший Федеральную службу безопасности.